حصاد الإعلام والصحافة في 2017.. هيئات وكيانات جديدة تعيد ترتيب الساحة

رحاب صبحى شهدت الساحة الإعلامية فى عام 2017 العديد من التغيرات فى السياسات الإعلامية وإنشاء كيانات إعلامية جديدة وتغيرت على القنوات والخريطة الإعلامية بأكملها وتحويلات كثيرة على الإعلام. 1- شهد عام 2017 تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة فى "المجلس…

رحاب صبحى





شهدت الساحة الإعلامية فى عام 2017 العديد من التغيرات فى السياسات الإعلامية وإنشاء كيانات إعلامية جديدة وتغيرت على القنوات والخريطة الإعلامية بأكملها وتحويلات كثيرة على الإعلام.

1- شهد عام 2017 تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاث الممثلة فى “المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام” و”الهيئة الوطنية للصحافة” و”الهيئة الوطنية للإعلام”، فى أبريل الماضى.

2- ظهور نقابة الإعلاميين حيث تشكلت لجنة تأسيسية لإدارة نقابة الإعلاميين بشكل مؤقت لحين إجراء انتخابات للنقابة وترأّسها الإعلامى حمدى الكنيسى.

3- بيع قناة الحياة بعد أن أغلقت شاشتها من جانب النايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بسبب المديونيات، وتولّت هالة سرحان رئاسة القناة، وعاد عماد الدين أديب بحلقات من برنامج “انفراد“ على نفس القناة، كما عاد عمرو الليثى إلى قناة الحياة.

4- انفصال دمج قناتى “النهار” و”CBC”، وهو الدمج الذى كان قد اتخذ به قرار من إدارة القناتين فى عام 2016، وترتب عليه دمج قناتى “النهار اليوم” و”CBC extra”، لقناة واحدة، هى”Extra news”، يرأسها ألبرت شفيق، لكن رغم انفصال هذا الدمج، فإن القناة ما زالت تعمل كما هى، وهى واحدة من أبرز القنوات الإخبارية الموجودة فى مصر حاليًّا.

5- غادرت الإعلامية لبنى عسل قناة الحياة، وعادت مؤخرًا للظهور لجمهورها من خلال شبكة قنوات “ON live”، ليشاركها الإعلامى عمرو خفاجى تقديم البرنامج.

6- مارس 2017 انتخابات نقابة الصحفيين بعد معركة ضارية، بدأت باقتحام قوات الأمن مقر النقابة في مايو 2016، والقبض على “عمرو بدر ومحمود السقا”، وانتهت بانتخابات التجديد النصفى، التي اعتبرها البعض مصالحة بين الدولة والنقابة، وتم انتخاب عبد المحسن سلامة نقيبًا للصحفيين، وانتخاب جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وحسين الزناتي لمقاعد فوق السن، بينما تم انتخاب عمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ وأيمن عبد المجيد لمقاعد تحت السن.

7- ومنذ الانعقاد الأول للمجلس بدأت الأزمات نتيجة انتماء أربعة من أعضاء المجلس هم: محمود كامل، جمال عبد الرحيم، محمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر للتيار القديم الذي كان يقوده الثنائي يحيى قلاش وخالد البلشي.

8- بدأت أولى الأزمات على توزيع هيئة مكتب النقابة، حيث إنه كان من المعتاد وفقًا لأعراف النقابة أن يحصل الأعلى أصواتًا على منصب سكرتير عام النقابة، ومن ثم كان من المقرر أن يذهب مقعد السكرتير لجمال عبد الرحيم، لكن المجلس الجديد قرر أن يكون الأمر بالتصويت، وهو ما أثار اعتراض الرباعي الذي ينتمي للتيار القديم.

9- وفى يونيو تولّى ضياء رشوان رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات.

10- وفى أول العام انطلقت قنوات “DMC” وهى قناة منوعات تؤيد النظام وتتبعه، وفرضت اسمها في فترة قصيرة بمسلسلات العرض الأول، وبرامج المنوعات التي يقدمها فنانون لأول مرة، مثل: بيومي فؤاد، وغادة عادل، وشيرين عبد الوهاب، وبرنامج التوك شو الرئيسي بها يقدمه أسامة كمال، المذيع الذي حاور السيسي، كما تعاقدت على عروض جديدة مع عدة هيئات مسرحية، فضلًا عن رعايتها مهرجان القاهرة السينمائي، ومهرجان أوسكار السينما العربية، وفي 2018 تستعد «dmc» لإطلاق «dmc news» التي تأخرت عامًا عن إطلاقها.

11- في ديسمبر استحوذت شركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية على حصة رجل الأعمال المصرى أحمد أبو هشيمة في شركة إعلام المصريين للتدريب والاستشارات الإعلامية، وهى الكيان المالك لشبكة قنوات أون تي في وغيرها من الشركات والمؤسسات الإعلامية، الفعالة بشكل كبير بمجالات الإعلام بمصر.

12- شهد عام 2017 بداية انطلاق قناة إخبارية جديدة فى مصر، وهى “ON live”، برئاسة أحمد عبد التواب.