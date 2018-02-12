حشرة الخريف تلتهم زراعات 12 دولة خلال عام

الصاوي أحمدانتشرت حشرة جياشة بسرعة فائقة والتهمت زراعات 12 دولة إفريقية خلال عام وألحقت اليرقة الدمار بمحاصيل رئيسية منها الذرة ويحذر الخبراء من خطورة الحشرة وسرعة انتشارها فى البلاد التى تصل اليها .إلى ذلك فقد عقد مسؤولون اجتماعا طارئا من خلال المكتب الإقليمى لإ‘فريقيا فى هرارى بزيمبابوى

الصاوي أحمد

انتشرت حشرة جياشة بسرعة فائقة والتهمت زراعات 12 دولة إفريقية خلال عام وألحقت اليرقة الدمار بمحاصيل رئيسية منها الذرة ويحذر الخبراء من خطورة الحشرة وسرعة انتشارها فى البلاد التى تصل اليها .

إلى ذلك فقد عقد مسؤولون اجتماعا طارئا من خلال المكتب الإقليمى لإ‘فريقيا فى هرارى بزيمبابوى لتنسيق التصدى لها، ووافقت 16 دولة على مكافحة الآفة بعد التعرف على سلوك الآفة فى بيئات جديدة، وخطورتها فى تدمير المحاصيل الزراعية .

وتعرف حشرة جيش الخريف بخطورتها الفائقة فى التهام مختلف النباتات بما فى ذلك المحاصيل الورقية , وموطنها الاصلى أمريكا الوسطى والجنوبية وفقا لبعض التقارير التى نشرت عنها.

وتم اكتشافها للمرة الأولى فى غرب إفريقيا فى يناير 2016، وتتمتع الحشرة بشهية كبيرة وعشوائية استطاعت تدمير 290 ألف هكتار من الأراضى الزراعية بـ 4 دول حسبما أفاد مسؤولون باجتماع هرارى محذرين من أن يكون الرقم أقل مما سببته من خسائر .

إلى ذلك فإن الخبراء يحذرون من خطورة الحشرة، والاستعداد لمقاومتها قبل دخولها الدول غير المصابة بها .

يعرف أن حشرة الخريف الجياشة من رتبة “حرشفية الأجنحة”، فصيلة الفراشات الليلية تنتشر فى الولايات الأمريكية وأوروبا وغابات الشمال الافريقى

ويبلغ طول اليرقة التامة النمو نحو 3,75 سم ويوجد بها خط اصفر واضح على كل جانب.

وقد تجرد هذه اليرقات الاشجار من اوراقها تماما , وهى عديدة العوائل ويمكن ان تصيب ايضا محاصيل الخضر والفاكهة، واالقطن وتتبع هذه اليرقات اليرقات الجياشة تزحف فى شكل جيوش حيث أنها تتحرك فى اسراب ضخمة زاحفة على الارض من محصول إلى آخر , وتأكل فى طريقها كل ماهو اخضر , ويعد القطن من عوائلها المفضلة وتبدو هذه الافة بيضاء فى وقت راحتها مع وجود بقع صغيرة مبعثرة سوداء على اجنحتها ويبلغ طولها 2,5 سم وعند فرد اجنحتها يطهر جسم الفراشة بلون برتقالى مخطط بخطوط سوداء , والاجنحة الخلفية للفراشة الانثى بيضاء بينما يكون لونها برتقالى فى الذكر وعند فرد الاجنحة يبلغ عرض الفراشة 5 سم وتضع الفراشة الانثى بيضا مستديرا لونه ابيض لؤلؤى ويبلغ قطر البيضة 8 مم ويوضع البيض فى شكل كتل او لطع كبيرة

عند الفقس يكون لون اليرقات الصغيرة اسود طويل , وتتغذى لفترة عن قرب من موقع لطعة البيض ثم تنتشر بعد ذلك ويبلغ طول اليرقة التامة النمو 5 سم ويكون جسمها مغطى بشعر اسود صدأى اللون ومنها جاء اسمها ” الدب الصوفى ” وللحشرة جيلان فى العام