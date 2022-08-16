حسين منصور: تخفيض تكلفة تسجيل المكمل الغذائي لتصبح 12 ألف جنيه بدلا من 50 ألفا

قال الدكتور حسين منصور رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، إنه تم تخفيض تكلفة تسجيل المكمل الغذائي ، التى كانت تبلغ 50 ألف جنيه ، لتصبح 12 ألفا.

وأضاف منصور خلال اجتماعه فى غرفة تجارة الإسكندرية مع عدد من المستوردين والمصدرين وممثلى الشعب وبعض أعضاء مجلس الإدارة أن المكملات الغذائية انضمت إلى رقابة هيئة سلامة الغذاء خلال العامين ونصف .

وأوضح منصور أنه خلال هذه المدة شهد نشاط المكملات الغذائية تحول كبير ، أبرزها زيادة أعداد المصانع العاملة في مجال تصنيع تلك المكملات ، لافتاً إلى أن المكملات الغذائية ليست دواء ولا تعتبر دواء وذلك وفقاً لتعريف الكوديكس .

وأشار منصور إلى أنه خلال هذه المدة أيضاً شهدت زيادة معدلات التصدير من المكملات الغذائية للخارج بنحو ثلاث أضعاف ما كانت عليه نتيجة لجهود الهيئة .

كما أشار منصور إلى أن الفترة الماضية بذلت فيها جهود أسفرت عن تخفيض مدة تسجيل المكمل الغذائي الذي أصبح يستغرق مده سته أشهر فقط بدلا من ثلاث سنوات .

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، أن الحديث عن قضيه تغيير الثقافه والتى يجب أن يشمل ثلاثة عناصر هي المستهلك والمتداول والذي يراقب عليه .

وتابع : “نحن نعانى أن المستهلك ليس لديه ثقافة سلامة الغذاء”، لافتا إلى أن هذه الثقافة إذا كانت موجودة لن نكون في حاجه لوجود هيئة سلامة الغذاء لأنه سيكون لديه هذا العلم.