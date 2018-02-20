حسين مصطفى: 10-15% نموًا بمبيعات السيارات خلال 2018

أحمد شوقي توقع اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، أن يحقق القطاع نموًا في المبيعات خلال العام الجاري بما يتراوح بين 10 و15% لتصل لما بين 149 و156 ألف سيارة. وأضاف أن ما يعزز فرص النمو هو انخفاض معدل التضخم وتخفيض الفائدة وثبات أسعار الصرف؛ لكنه استبعد مصطفى إمكانية تحسن الأداء بنسبة أعلى من ذلك

أحمد شوقي

توقع اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، أن يحقق القطاع نموًا في المبيعات خلال العام الجاري بما يتراوح بين 10 و15% لتصل لما بين 149 و156 ألف سيارة.

وأضاف أن ما يعزز فرص النمو هو انخفاض معدل التضخم وتخفيض الفائدة وثبات أسعار الصرف؛ لكنه استبعد مصطفى إمكانية تحسن الأداء بنسبة أعلى من ذلك بسبب الاسعار المرتفعة والمرتبطة بسعر الجنيه مقابل العملات الأخرى؛ مع عدم وجود مؤشرات تدل على إمكانية انخفاض الدولار بنسبة مؤثرة في الأسعار خلال العام الجاري.

ولفت إلى إمكانية أن تشهد أسعار السيارات انخفاضات مع بداية العام المقبل تأثرا بتحسن المؤشرات الاقتصادية والإيرادات من النقد الأجنبي.

وبالنسبة للزيادات التي يقرها الوكلاء منذ بداية العام الجاري رغم ثبات الدولار قال مصطفى إن زيادات الوكلاء مرتبطة بطرح الموديلات الجديدة حيث يحصل عليها الوكيل بأسعار اعلى من الشركات الأم فضلا عن إمكانية ارتفاع سعر السيارات في الأسواق العالمية وتغيرات مصروفات الشحن والنقل الدولي.

