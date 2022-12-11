حسين فهمي يشوق جمهوره لـ«سر السلطان» بصور جديدة

نشر الفنان حسين فهمي اليوم الأحد صورا جديدة عبر حسابه على “إنستجرام” من كواليس تصوير مشاهده في مسلسل “سر السلطان” الذي يقوم ببطولته في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، ويتعاون فيه مع المخرج السينمائي خالد يوسف.

وعلق حسين فهمي على الصور قائلا: “الديكور الخاص بمسلسل سره الباتع مع المخرج خالد يوسف رمضان 2023”.

ويعتبر مسلسل “سره الباتع” أو سر السلطان أولى تجارب خالد يوسف التلفزيونية التي يعود بها للشاشة بعد سنوات من الغياب، وهو عمل درامي مأخوذ عن الرواية الأدبية “سره الباتع” للأديب الراحل يوسف أدريس ويشارك فيه عدد كبير من النجوم المصريين والعرب من أجيال عمرية مختلفة وهو إنتاج سنيرجي.

ومن هؤلاء الفنانين المشاركين في المسلسل بجانب حسين فهمي، أحمد السعدني، أحمد فهمي، عمرو عبدالجليل، هالة صدقي، شمس الكويتية، رانيا التومي، نضال نجم، ومحمود قابيل وغيرهم.