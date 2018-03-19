حسين فهمي يشارك في افتتاح الأولمبياد الخاص بالإمارات

أحمد حمدي:شارك الفنان حسين فهمي، بصفته سفيرا دوليا، في حفل افتتاح دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، في إمارة أبو ظبي، بحضور الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد لذوي الاحتياجات الخاصة، والشيخ أحمد بن

أحمد حمدي:



شارك الفنان حسين فهمي، بصفته سفيرا دوليا، في حفل افتتاح دورة الألعاب الإقليمية التاسعة للأولمبياد الخاص، في إمارة أبو ظبي، بحضور الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، والشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد لذوي الاحتياجات الخاصة، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤلين والسفراء.

كان فهمي قد أشاد خلال الحفل بالتقدم الذي أحزرته مصر لصون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ودمجهم بالمجتمع، من خلال إقرار المادة 81 من الدستور المصري التي تعنى بتنظيم شؤونهم، وصدور قانون في البرلمان المصري خاص بتأمين حقوقهم، فضلا عن إعلان الرئيس السيسي هذا العام عام ذوي الاحتياجات الخاصة..

من جهة أخرى، زار فهمي السفارة المصرية في أبو ظبي، حيث استقبله سيادة السفير وائل جاد وحرمه، والتقى عددا من المصريين أثناء مشاركتهم في عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية.

