حسين فهمي لرانيا يوسف :« مش هامنع حد من حضور مهرجان القاهرة السينمائى الدولى»

استضاف برنامج “انسايدر بالعربي” النجم حسين فهمي ، ووجه فيه رسالة للفنانة رانيا يوسف بعد تعليقها على فكرة نظام” دريس كود” الذي أعلن عنه حسين فهمي مؤخرا بصفته رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدورة القادمة ، أنها ستقوم بتجهيز بدلة خصيصا لحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي المقبل .

وقال “فهمي” إنها على راحتها موجها رسالة لرانيا يوسف ” أنا مش هامنع حد من الحضور وكل واحد يلبس المهم يكون اللبس شيك وحلو” .

وأضاف من العيب استقبال الضيوف الأجانب، بمظهر دون المستوى، فيجب ارتداء بشكل جيد، للفنانين والفنانات، لا سيما أنه وجد جميع اللقاءات الصحفية والتليفزيونية تركز بشكل كبير على الملابس والفساتين والإكسسوارت، لافتا إلى أنه منزعج من اثارة ضجة على فكرة دريس كود الفترة الماضية منذ إعلانه تطبيق هذه الفكرة ، مؤكدا أنها مطبقة في كل مهرجانات العالم .