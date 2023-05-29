حسين فهمي: شخصيتي في «سره الباتع» خطفتني.. وخالد يوسف كان خايف علي (فيديو)

حل النجم القدير حسين فهمي الساعات الماضية ضيفا ببرنامج “كلمة أخيرة” للإعلامية لميس الحديدي وكشف فيه عن كواليس شخصيته التي قدمها بمسلسل “سره الباتع” بموسم رمضان الماضي مع المخرج السينمائي خالد يوسف.

كشف حسين فهمي أن “خالد يوسف قلي عاوز أقابلك وندردش سوا وعندما قابلني أخبرني أن صعوبة الدور هي ركوبي الخيل، وقلي خايف عليك لأن فيه صعوبة وحركة كتير قلت له موافق ملكش دعوة وأنا عايز أتعب”.

وتابع حسين فهمي: “تاريخ تلك الفترة مهم في حياتنا، شعب بطبعه تقبل كثير من المستعمرين وكلمة الرحايا، التي ذكرها يوسف في دردشته، شجعتني لقبول الدور، لأنها كلمة ذات معنى كبير وأن كل محتل بيجي مصر بيتم دهسه زي الرحايا فتحمست للدور بمجرد حكاية خالد وكلمة رحايا، ومضيت من غير ما أقرأ لثقتي الكاملة فيه”.

وأضاف “فهمي” إن شخصيته في العمل خطفته منذ اللحظة الأولى، لأنها شخصية ثرية مليئة بالخطوط الدرامية، وهو عالم فرنسي أحب المصريين وأحب التواجد معهم.