استثمار

«حسين صبور» ينافس على استشارات إنشاء مدينة عملاقة فى عمان

بالتحالف مع أحد المكاتب العالمية.
أحمد عاشور 7:00 ص, الخميس, 9 أبريل 20 7:00 ص, الخميس, 9 أبريل 20

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كشف المهندس عمر حسين صبور نائب رئيس مكتب الاستشارى حسين صبور، أنه يعتزم المنافسة على تقديم المشورة الفنية والتصميمات اللازمة لإنشاء مدينة عملاقة فى سلطنة عمان بالتحالف مع أحد المكاتب العالمية.

وأضاف لــ «المال» – ضمن حوار سينشر لاحقا اليوم، أن المدينة الجديدة من المقرر إقامتها فى ولاية «بركاء»، وتعتبر أهم المشروعات فى المنطقة، موضحا أن المكتب يسعى إلى تعزيز نشاطه الخارجى خاصة فى منطقة الخليج وقارة أفريقيا.

وأوضح أن المكتب حصل على عقدين لتقديم المشورة الفنية فى قضيتين للتحكيم الدولى بسلطنة عمان خلال الفترة الماضية.

فى سياق متصل، قال عمر حسين صبور إن المكتب لديه العديد من التعاقدات جار تنفيذها فى العاصمة الإدارية وعدد من المناطق الصناعية بجانب مشروع نادى الرماية، كاشفا أنه انتهى خلال الفترة الماضية من تسليم أعمال فى مبنى مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة .

وأكد «صبور» أن إدارة الدولة المصرية لأزمة فيروس كورونا تتم باحترافية وكفاءة عالية، مقارنة مع جميع دول العالم ، مشيدا بالقرارات الأخيرة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال بالتوازى مع الحفاظ على حقوق العمالة.

عمر صبور: العمل من المنزل أثبت نجاحه وندرس الاعتماد عليه بعد الأزمة .. ومتلزمون بسداد الرواتب كاملة

وأكد أن المكتب ملتزم بجميع العمال وسداد أجورهم بالكامل وبانتظام دون أى تخفيض مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن استراتيجية العمل من المنزل بالنسبة لقطاع التصميمات أثبتت نجاحها وبكفاءة عالية وجار التفكير فى الاعتماد عليها بعد انتهاء أزمة كورونا، مضيفاً أنه لاداعى لحضور الموظفين يوميا وإحداث زحام طالما يقومون بالعمل كما  يجب، كما أن تلك الإستراتيجية توفر موارد للشركة فلن تكون هناك حاجة لتوفير مقر إدارى كبير بإيجار مرتفع.

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بقلم أحمد عاشور

حاصل علي بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،يعمل في جريدة المال منذ عام 2010 ويشغل منصب رئيس قسم الاستثمار والنقل بالجريدة.

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