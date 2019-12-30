حسين صبور : المدن الجديدة في مصر بدأت في عهد عثمان أحمد عثمان

الحكومة المصرية تفتح أبواب المدن الجديدة التى إنشات على مدار 3 عقود لتشمال الزيادة السكانية المحتملة والتى تم توزعها على محافظات مصر تحت مظلة وزارة الإسكان وإشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

تفتح الحكومة المصرية أبواب المدن الجديدة التى أنشئت على مدار 4 عقود لتحتوي الزيادة السكانية المحتملة والتى تم توزعها على محافظات مصر تحت مظلة وزارة الإسكان وإشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

حسين صبور : المدن الجديدة تواجه عقبة في الوجه البحري

في هذا الصدد، قال المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة مكتب صبور للاستشارات، إن مصر عرفت المدن الجديدة من وقت عثمان أحمد عثمان.

وعثمان أحمد عثمان أسس شركة المقاولون العرب التي كانت لها دورا بارزا في بناء السد العالي، وشغل منصب وزير الإسكان والتعمير، وتوفي في مايو 1999.

وأشار في تصريحات لـ”المال”، إلى أن عثمان أحمد عثمان هو من بدأ فكرة تنفيذ مشاريع المدن الجديدة، وأبرم اتفاقا مع شركة أمريكية لإنشاء 4 مدن.

وأوضح أن هذه المدن الأربعة، “العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب و6 أكتوبر”، وبعده استكمل وزير الإسكان الراحل حسب الله الكفراوي

وأوضح أن تنفيذ المدن الجديدة في الوجه البحري يواجه صعوبة نظرا لعدم توافر الأراضي في بعض المحافظات.

ولفت إلى الدولة اتجهت بعد صعوبة توفير أراضٍ بعدة مشروعات للمدن الجديدة بالصعيد لما تتوافر فيه من أراضٍ صحراوية وغير زراعية صالحة للبناء.

وضرب مثلا بمدينة سمالوط الجديدية والمنيا الجديدة والفشن وبني سويف وغيرها من المدن؛ لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير فرص العمل.