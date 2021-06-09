ثقافة وفنون

حسين زين يوجه التحية لفريق عمل برنامج «صباح الخير يا مصر» عن حلقة غزة

بث حلقات على الهواء مباشرة من قطاع غزة لأول مرة، من أمام برج الشروق المدمر، وسط مدينة غزة،
رحاب صبحي 11:23 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 11:23 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

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وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام  التحية لفريق عمل برنامج صباح الخير يا مصر لما بذلوه من جهد كبير لبث حلقات على الهواء مباشرة من قطاع غزة لأول مرة، من أمام برج الشروق المدمر، وسط مدينة غزة، لتناول آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومتابعة الجهود المصرية في إعادة الإعمار والمساعدات المصرية التى تبني وتشارك الإخوة في فلسطين عمليات البناء .

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وقال زين أن ذلك يأتي أيضا في إطار تقديم المساندة الإعلامية لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني .

وأثنى زين على المجهود المبذول في الإعداد والتجهيز لتلك الحلقات وما قدموه من تغطية إعلامية مهنية ومتميزة وكان لها صدى جيد في وسائل الإعلام العالمية والتى احتفت ببرنامج صباح الخير يا مصر لتقديمه تلك الحلقه عن غزه.

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وأضاف زين أننا مستمرون في تقديم تلك المسانده الإعلامية، حيث سيقوم فريق عمل البرنامج  بإجراء عدد من اللقاءات الصحفية وانتاج البرامج الصحفية عن المستجدات على الساحة الفلسطينية  ، وتمنى زين لفريق عمل البرنامج التوفيق والنجاح فى عملهم ولكافه العاملين بالوطنية للإعلام

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بقلم رحاب صبحي

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