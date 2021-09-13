ثقافة وفنون

حسين زين يعقد بروتوكولات تعاون بين اتحاد إذاعات الدول الإسلامية والهيئة الوطنية

أهمها مسلسلات إذاعية وتليفزيونية اجتماعية وتاريخية وإسلامية
رحاب صبحي 8:17 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21 8:17 م, الأثنين, 13 سبتمبر 21

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استقبل اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمكتبه  الدكتور عمرو الليثى المدير العام لاتحاد  إذاعات الدول الإسلامية و أحمد مرتضى المسئول الإداري بالاتحاد.

وقال  حسين زين إن هناك تعاونا مثمرا بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد لمزيد من التعاون بإنتاج مشترك يعزز من تحقيق الأهداف المشتركة و بما يحقق مصلحة الجانبين.

من جانبه، أكد عمرو الليثى أهمية تفعيل التعاون مع الوطنية للإعلام التى تذخر بالخبرات الإعلامية الكبيرة وبما لديها من كنوز فنية تراثية ، مشيرا إلى ضرورة تكثيف البرامج التدريبية للإعلاميين لثقل مهاراتهم وخبراتهم وذلك بالتعاون مع الاتحاد والوطنية للإعلام.

 كما اتفق الجانبان على إبرام بروتوكولات تعاون لإنتاج مسلسلات إذاعية وتليفزيونية اجتماعية وتاريخية وإسلامية تسهم فى تنمية الوعي و ترسخ للقيم والعادات والتقاليد الأصيلة و  تعزيز  نشر القيم  الوسطية  السمحة  للدين الإسلامي .

  وناقشوا عقد اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لإنتاج وتبادل البرامج الإذاعية مع الدول الأعضاء خاصة إذاعات القرآن الكريم ، و التى تسهم بقوة فى تجديد الخطاب الدينى ، وإبراز الصورة الصادقة الوسطية  للدين الإسلامي الحنيف.

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بقلم رحاب صبحي

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