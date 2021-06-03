حسين رفاعى رئيس مجلس الإدارة:بنك قناة السويس يضخ 1.1 مليار جنيه قروضا مشتركة خلال 15 شهرًا

كشف حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن مصرفه ضخ 1.1 مليار جنيه قروضا مشتركة خلال 15 شهرًا، وذلك خلال الفترة من يناير 2020 وحتى مارس 2021.

وقال رفاعى فى تصريحات لـ«المال» إن إجمالى محفظة القروض المشتركة سجل 6.8 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 5.7 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2019، بمعدل نمو %19.3.

وذكر أن البنك ساهم فى توفير قروض مشتركة ضمن تحالفات مصرفية فى قطاعات استراتيجية تشمل البترول، والكهرباء، والتطوير العقاري، والمقاولات، والصناعات الغذائية وحديد التسليح.

وتابع قائلًا: «بنك قناة السويس شارك أيضًا بقوة فى مبادرة البنك المركزى لدعم شركات القطاع الخاص العاملة فى الصناعة والمقاولات، ليبلغ إجمالى التمويلات تحت مظلة هذه المبادرة 1.8 مليار جنيه».

وأوضح أن محفظة القروض وتسهيلات العملاء بالبنك نمت بنسبة %16 خلال العام الماضي، لتصل إلى مستوى 17.8 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 15.4 مليار جنيه فى نهاية عام 2019، وأنها واصلت الارتفاع خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى مستوى 19.3 مليار جنيه، بزيادة %8.4.

وأشار إلى أن محفظة القروض الشخصية شهدت نموًا ملحوظاً خلال عام 2020، مرتفعة بنسبة %57 لتصل إلى 1.209 مليار جنيه مصرى مقارنة بنحو 772 مليون جنيه بنهاية عام 2019، بالإضافة إلى تضاعف محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام الماضى لتسجل 2 مليار جنيه تمويلات مباشرة وغير مباشرة منها 1.3 مليار جنيه تمويلات مباشرة وبنسبة نمو %86 على العام قبل الماضي.

وقال رفاعى إن مصرفه يسعى للدخول بفاعلية فى مبادرة إحلال وتجديد السيارات خلال الفترة الحالية، وأنه قام حتى الآن بتمويل أكثر من 20 سيارة بنحو 4 ملايين جنيه بمتوسط سعر يتراوح بين 150 إلى 200 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن البنك يدرس حاليًا تمويل أكثر من 25 سيارة.

وفيما يخص ودائع البنك، ذكر أن «قناة السويس» نجح فى تحقيق نمو بنسبة %84 فى أرصدة ودائعه خلال 4 أعوام، لتصل إلى 44.3 مليار جنيه فى نهاية عام 2020، مقابل 24.1 مليار جنيه فى 2016، مشيرًا إلى أن ودائع العملاء نمت خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة %3.6 لتصل إلى 45.9 مليار.

وأفاد رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس بأن محفظة القروض غير المنتظمة تراجعت خلال الربع الأول من العام الجارى إلى %9.9 من مستوى %11 بنهاية عام 2020، و%56 فى منتصف عام 2017.