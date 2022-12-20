حسين الرفاعي: 500 مليون جنيه حجم تمويل بنك قناة السويس للبنية التحتية للرقمنة

قال حسين الرفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن التحول الرقمي تطور بشكل كبير أثناء جائحة كورونا، مضيفاً أن الرقمنة تساعد العميل من إجراء معاملات البنكية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، عبر الإنترنت البنكي “online banking”.

وأضاف الرفاعي، خلال كلمته في الجلسة الأولى من اليوم الثاني بمؤتمر الناس والبنوك، والتي جاءت تحت عنوان “مسار التحول الرقمي في الاقتصاد القومي”، أن هذا التطور لم يكن له وجود منذ خمس سنوات، لافتا إلى أن البنك المركزي اتخذ العديد من الإجراءات لتسهيل عمليه تحول القطاع المصرفي للرقمنة، بما يتضمن الإجراءات التكنولوجية والتشريعية والأمنية اللازمة.

وفيما يخص بنك قناة السويس، أفاد أن المصرف له فرعين ذكيين حتى الآن، مشيراً إلى أنه ثاني بنك في مصر قام بإنشاء بنك ذكي، وأول مستخدم للـ “Robot” في الفروع.

وتابع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، أن حوالي 500 مليون جنيه قُدموا من البنك لتدعيم التحول الرقمي، مستهدفاً الوصول لأكثر من خمسة فروع إلكترونية في العام القادم.

يذكر أن مؤتمر الناس والبنوك جاء هذا العام ليناقش أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة بشكل خاص والعالم بشكل عام، وذلك على أثر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتفشي فيروس كورونا الذي أدي إلي حدوث اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية.