حسين الرفاعي: 350 مليون جنيه حجم استثمارات بنك قناة السويس في 4 صناديق خاصة

قال حسين الرفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس ، إن القطاع لديه دور خاص لدعم الصناعة من خلال مبادرة رواد النيل.

وأضاف الرفاعي خلال كلمته في مؤتمر المال GTM “الرؤساء التنفيذيين” الذي عُقد اليوم، أن هناك مبادرة “بداية” التي يشارك بها البنك ومدتها 5 سنوات، وهي تمثل حاضنة أعمال للشباب لتشجيعهم على الاستثمار.

وأفاد بأن بنك قناة السويس يساعد المستثمرين الجدد على كيفية إجراء دراسات الجدوى، وتسهيل استخراج التصاريح، والتدريب، مضيفًا أن كل هذه الخدمات تتم من خلال مراكز البنك الخاصة، وتقدم لهم بدون مقابل.

وأعرب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدى لبنك قناة السويس، أن مصرفه يستثمر في الصناديق الخاصة، حيث استثمر بنك قناة السويس في اكثر من 4 صناديق خاصة، واجمالي استثماراتها بلغ 350 مليون جنيه، مشيراً أن هذه الصناديق مهمتها تكمن في تشجيع الشركات الناشئة.

جدير بالذكر أن مؤتمر الرؤساء التنفيذيين تنظمه شركة المال GTM للمرة الثامنة على التوالي، وجاء المؤتمر هذا العام تحت عنوان ” 2023.. عام التحديات الكبرى”، على غرار المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري.

ويناقش المؤتمر مجموعة من الملفات ذات الأهمية القصوى، كتطوير المسار بعد حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك كيفية التعامل مع التحديات الناتجة عن التغيرات التي لحقت بالاقتصاد العالمي بعد ازمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.