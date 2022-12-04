حسين الرفاعي: سنتعاون مع مؤسسات دولية لدعم مشاريع الاستدامة‎‎

قال حسين الرفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدى ببنك قناة السويس، إن البنك يركز في الفترة القادمة على الاستثمار الجيد في مجال الاقتصاد الأخضر.

وأضاف الرفاعي، خلال كلمته في مؤتمر المال «GTM» الرؤساء التنفيذيين الثامن، اليوم الأحد، أن استراتيجية البنك في المرحلة القادمة تتمثل في الشراكة مع مؤسسات دولية للدخول معها في تمويل مشروعات الاستدامة.

جدير بالذكر أن مؤتمر الرؤساء التنفيذيين تنظمه شركة المال GTM للمرة الثامنة على التوالي، وجاء المؤتمر هذا العام تحت عنوان “2023.. عام التحديات الكبرى”، على غرار المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري.

ويناقش المؤتمر مجموعة من الملفات ذات الأهمية القصوى، كتطوير المسار بعد حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، وكذلك كيفية التعامل مع التحديات الناتجة عن التغيرات التي لحقت بالاقتصاد العالمي بعد ازمة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.