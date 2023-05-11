حسين الجسمي يطرح «ياخبر» بالتعاون مع وليد سعد

يطرح النجم الاماراتي حسين الجسمي للجمهور المصري والعربي أغنية جديدة بعنوان” ياخبر ” ، ويتعاون فيها مع الشاعر الغنائي صابر كمال والملحن وليد سعد والموزع الموسيقي أمين نبيل وماستر هاني محروس .

وقام حسين الجسمي بالترويج لأغنيته الجديدة ” ياخبر ” عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” بطرح التيزر الخاص بها ، تمهيدا لطرحها عبر مختلف المنصات الخاصة بالأغنيات وكذلك المحطات الاذاعية العربية .

وتقول كلمات الأغنية الجديدة :

ألا يا من هواه القلب .. هواه وجاوز المحدود هويتك يا بعد عمري .. ويا قلبي ويا عينـي

وأنا أرخصت لك قلبي .. لاجل ذيك العيون السود ولا يمكن أنا أنسى .. وحبك في شراييني

وحقق حسين الجسمي مليونًا ونصف المليون مشاهدة بأغنيته الجديدة التي كانت من رؤيته وألحانه “هواه القلب”، بعد أن قام بطرحها مع احتفالات عيد الفطر. وقام بتوزيع أغنية “هواه القلب” وقام بعمليات المكساج والماستر حسام كامل.