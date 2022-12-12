حسين الجسمي يحتفل بعقد قرآنه بحضور المقربين (صور)

فاجأ النجم الاماراتي حسين الجسمي الجميع اليوم بعقد قرانه في دولة الإمارات في حضور أصدقايه المقربين وأسرته فقط .

وقام مدير أعماله بنشر صور من عقد القران عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” معلقا” أخي ورفيق دربي الغالي ، فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع، الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح”.

ولاقت الصور متابعة كبيرة للنجومية التي يتمتع بها النجم الاماراتي في الوطن العربي ومصر .

من ناحيته علق حسين الجسمي عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر” بعد عقد قرانه فقال : “أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد، بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة”.