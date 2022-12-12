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حسين الجسمي يحتفل بعقد قرآنه بحضور المقربين (صور)

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في حضور أصدقاؤه المقربين وأسرته فقط .

حسين الجسمي يحتفل بعقد قرآنه بحضور المقربين (صور)
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:31 م, الأثنين, 12 ديسمبر 22

فاجأ النجم الاماراتي حسين الجسمي الجميع اليوم بعقد قرانه في دولة الإمارات في حضور أصدقايه المقربين وأسرته فقط .

وقام مدير أعماله بنشر صور من عقد القران عبر حسابه الرسمي ” انستجرام” معلقا” أخي ورفيق دربي الغالي ، فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع،  الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح”.

ولاقت الصور متابعة كبيرة للنجومية التي يتمتع بها النجم الاماراتي في الوطن العربي ومصر .

من ناحيته علق حسين الجسمي عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر” بعد عقد قرانه فقال : “أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد، بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة”.

جريدة المال
جريدة المال
جريدة المال
أحمد حمدي

أحمد حمدي

10:31 م, الأثنين, 12 ديسمبر 22