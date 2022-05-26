حسين أباظة: اختيار طارق عامر لترأس مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد يعكس ثقة أكبر المؤسسات المالية في خبرة ومكانة المحافظ

قال حسين أباظة المسئول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي CIB، إن إعلان اختيار طارق عامر- محافظ البنك المركزي المصري- ليترأس الاجتماعات السنوية القادمة لعام 2022 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد، شهادة تعكس ثقة أكبر المؤسسات المالية في خبرة ومكانة المحافظ الذي تولي مهام إدارة البنك المركزي في فترة فارقة.

واضاف أباظة أن البنك المركزي المصري بقيادة السيد طارق عامر نجح في العديد من التحديات بداية من تحرير سعر الصرف في 2016 و جائحة كورونا وصولا للحرب الروسية الأوكرانية ، مشيدا لسلسلة بالمبادرات الفعالة التي أطلقها البنك المركزي لدعم التطور و الشمول المالي والتحول الرقمي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.