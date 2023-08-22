حسونة : 5 مليارات جنيه حجم مبيعات «فاليو» منذ بداية العام

كشف وليد حسونة ، الرئيس التنفيذي لشركة “فاليو” للشراء الآن و الدفع لاحقا ، أن مبيعاتها سجلت نحو 5 مليارات جنيه ، منذ بداية العام الجاري و حتى الوقت الراهن .

و أوضح حسونة ، خلال مؤتمر صحفي للشركة عقدته اليوم ، أنه خلال النصف الأول فقط سجلت مبيعات الشركة حوالي 4.8 مليار جنيه ، فيما سجل رقم المبيعات خلال 2022 كاملا نحو 5.8 مليار .

و لفت إلى أن شركة “فاليو” بدأت عملها منذ نهاية عام 2017 ، موضحًا أن حجم المبيعات سجل نحو 133 مليون جنيه فقط خلال 2018 ، وصولاً للأرقام الأخيرة المذكورة عن الفترة منذ بداية العام الجاري .