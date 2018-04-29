حسونة: فاليو تتبني خطة توسعية بالنصف الثاني

أسماء السيد قال وليد حسونه، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس القابضة بالمجموعة المالية "هيرمس"، إن شركة "فاليو" تتبنى خطة توسعية خلال النصف الثاني من العام الحالي، تستهدف من خلال الارتفاع بعدد المحلات المتعاقدة.وأوضح أن شركته تتعاقد خلال الفترة الحالية مع 725 محلًا، وتستهدف زياد

أسماء السيد

قال وليد حسونه، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس القابضة بالمجموعة المالية “هيرمس”، إن شركة “فاليو” تتبنى خطة توسعية خلال النصف الثاني من العام الحالي، تستهدف من خلال الارتفاع بعدد المحلات المتعاقدة.

وأوضح أن شركته تتعاقد خلال الفترة الحالية مع 725 محلًا، وتستهدف زيادتها لتصل إلى ألف ونصف حتى نهاية 2018.

وأضاف حسونة، خلال كلمته بالجلسة الثالثة من مؤتمر “بورتفوليو ايجيبت”، أن شركته تقدم لعملائها فرصة كبيرة للحصول على أسرع موافقة لبرامج التقسيط للتسوق من خلال شبكة واسعة من المحلات التجارية، وسهولة تنفيذ المعاملات عبر التطبيق.

وأشار إلى أن المستهلك يمكنه شراء ما يحتاجه على الفور والدفع بالتقسيط دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة أو تقديم العديد من المستندات، كما أن المنتج الجديد سيساهم في تنشيط حركة البيع في المحلات التجارية وكبار الموردين على حد سواء.

وأعلنت المجموعة المالية هيرميس، مؤخرًا، عن إطلاق نشاط شركة تابعة لها تحت العلامة التجارية “valU” لخدمات البيع بالتقسيط في السوق المصرى، وتأتى الشركة ونشاطها الجديد وفقاً لإستراتيجية الشركة في تنويع أنشطتها ومنتجاتها فى مجال الخدمات المالية غير مصرفية.