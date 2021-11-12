حسن هيكل عن صفقة «فودافون – فوداكوم»: يجب حماية حصة المصرية للاتصالات.. وإلزام شركة جنوب أفريقيا بشرائها حل مقترح

كتب رجل الأعمال حسن هيكل عبر صفحته الرسمية علي موقع تويتر تغريدة تحت عنوان: “فودافون ، المصرية للاتصالات وأنا” تعليقًا على صفقة نقل مجموعة فودافون العالمية حصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى شركتها التابعة فى جنوب أفريقيا “فوداكوم” بقيمة 2.7 مليار يورو.

وقال هيكل : “فى عام 1997 كنت المستشار المالي لشركة فودافون فى عرض شراء رخصة المحمول وساهمت مع العضو المنتدب فى تحديد السعر 517 مليون دولار”، موضحًا أنه ما زال يمتلك أصل العرض، إذ تم إرسال نسختي أصل على طيارتين مختلفتين، وفاز العرض بالمناقصة كونه الأعلي سعرًا .

١. في عام ٩٧، كنت المستشار المالي لشركة فودافون في عرض فودافون لشراء رخصة المحمول، ساهمت مع العضو المنتدب لتحديد السعر، ٥١٧ مليون دولار، مازال عندي أصل العرض لانهم بعته نسختين أصل على طيارتين مختلفتين علشان لو حصل حاجة لسمح الله، العرض كان اعلى سعر وكسب المناقصة— Hassan Heikal (@heikalh) November 12, 2021

وعلق قائلا: وبعد مرور 10 سنوات كانت الأحوال المالية العامة مش كويسة وفي لقاء مع وزير الاتصالات الدكتور طارق كامل طرحت فكرة أنه لا يتم إصدار الرخصة رقم 3 لمدة عامين مقابل دفع كل شركة محمول مبلغ 200 مليون دولار للدولة وأن تشتري المصرية للاتصالات حصة 40 % من فودافون مصر ، ولاقت الفكرة إعجاب الدكتور احمد نظيف وتم تطبيقها بعد مفاوضات شاقة مع موبينيل وفودافون .

وتابع: عندما حصلت المصرية للاتصالات على رخصة محمول منفصلة ، انتقلت حصتها فى فودافون مصر من استثمار استراتيجي لاستثمار مالي بحث، يبقي أي تصرف لها الآن محكوم بتعظيم قيمة حصتها، النهاردة مصلحة المصرية للاتصالات هو تحقيق أكبر عائد مالي على حصتهان لأنه استثمار مالي، لذلك فأحسن اختيار لها أن تبيع حصتها بنفس السعر لفودافون عن طريق أنه هيئة الرقابة المالية تفرض عرض شراء على كامل الشركة، يتيح بيع كامل الحصة حماية للأقلية، وده موجود في أي بلد به قواعد. ٤. عندما حصلت المصرية للاتصالات على رخصة محمول منفصلة انتقلت حصتها في فودافون مصر من استثمار استراتيجي لاستثمار مالي بحت، يبقى اي تصرف لها الآن محكوم بتعظيم قيمة حصتها— Hassan Heikal (@heikalh) November 12, 2021

واستطرد : في هذه الحالة المصرية للاتصالات تحقق عائدا ماليا اضعاف اضعاف سعر الشراء وتحصل الدولة على مبلغ دولاري هايل ، كما أنه يجب في حالة بيع شركة جنوب افريقيا من قبل فوادفون الحصول على موافقة امنية من مصر للمشتري

وقال إن تحويل ملكية فودافون مصر لشركة تابعة للمجموعة العالمية في جنوب أفريقيا لا يجوز الموافقة عليه لعدة أسباب منها بيع شركة جنوب أفريقيا دون حق الشفعة للمصرية للاتصالات فيما يتعلق بحصتها فى مصر ، علاوة على البيع من غير موافقة الجهات المصرية. تحويل فودافون لملكيتها في مصر لشركة تابعة لها في جنوب أفريقيا : لا يجوز لمصر الموافقة عليه، لانه بعد كده ممكن تبيع شركة جنوب افريقيا بما فيها مصر من غير ١. حق الشفعة للمصرية للاتصالات فيما يتعلق بحصتها في بمصر لانه عندها بقية الملكية ٢. تبيع لأي حد من غير موافقة الجهات المصرية— Hassan Heikal (@heikalh) November 10, 2021

وأردف: في السياق نفسه فيه ناس فاهمة انه الرأسمالية او قواعد السوق المفتوح أنه يبقى البيع وشراء شركات استراتيجية مفتوح بدون قواعد وده غلط لانه في امريكا او اوروبا ما بيوفقوش على عمليات استحواذ لاسباب سياسية بخلاف الاحتكار.

وتابع أنه لا توجد دولة متقدمة في الغرب المسمى خطأ رأسمالية- على حد تعبيره – توافق على بيع داخلي من فودافون لشركة تابعة إلا بحماية حصة الاقلية (المصرية للاتصالات)، وحماية حق الدولة الامني، يعني لو ده في امريكا او في فرنسا على سبيل المثال ولا تعد.