حسن نصر الله: نؤيد الدعوة إلى انتفاضة فلسطينية جديدة

قال حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، اليوم، إنه يؤيد الدعوة إلى انتفاضة فلسطينية جديدة ردا على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أمس

وقال نصر الله في خطاب نقله التلفزيون ”نحن نؤيد الدعوة إلى انتفاضة فلسطينية جديدة وتصعيد عمل المقاومة هو أكبر ولأهم وأخطر رد على القرار الأمريكي“.