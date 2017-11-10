حسن نصر الله: السعودية جاية تفش خلقها بلبنان

المال- خاص شن زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله هجومًا حادًّا على سياسات السعودية في المنطقة العربية. وقال، في خطاب تليفزيوني، إن المملكة حينما تصدّر الأزمات إلى لبنان فهي تداري فشلها في سوريا واليمن والبحرين. وأكد نصر الله أن…

المال- خاص





شن زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله هجومًا حادًّا على سياسات السعودية في المنطقة العربية.

وقال، في خطاب تليفزيوني، إن المملكة حينما تصدّر الأزمات إلى لبنان فهي تداري فشلها في سوريا واليمن والبحرين.

وأكد نصر الله أن السعودية تحاول أن تدفع إسرائيل لضرب حزب الله في لبنان، ونفى أن يكون حزب الله يقدم الدعم والصواريخ إلى جماعة الحوثي في اليمن التي أطلقت صاروخًا باليستيًّا على مطار بالسعودية مؤخرًا.

وتابع أن السعودية غاضبة من استنكار حزب الله للحرب التي تقودها على اليمن، رغم أن الأمم المتحدة وضعت التحالف العربي في القائمة السوداء بسبب القصف العشوائي للمدنيين في اليمن، والتحذير من كارثة إنسانية غير مسبوقة إذا استمر غلق المنافذ الجوية والبحرية في اليمن.

وأوضح أن لديه معلومات بأن اليمنيين لديهم القدرة على تصنيع الصواريخ واستخدام الطائرات دون طيار في المعارك، مشيرًا إلى أن السعودية أخطأت حين استخفّت بقدرات اليمنيين قبل أن تشن الحرب عليهم.

ونفى زعيم حزب الله وجود أي تدخل إيراني في لبنان، في الوقت الذي اعترف فيه بوجود نفوذ لطهران لا يمكن إنكاره.

وتابع: “السعودية هي من تتدخل في الشأن الإيراني، أقولها على مسئوليتي، نعم لإيران نفوذ ولكن لا تستخدمه أبدًا في التدخل بالشأن اللبناني.. هاتوا لي مثالًا واحدًا بدليل على هذا التدخل المزعوم”.

وأضاف نصر الله أن إسرائيل تدعم علانية الحرب السعودية على حزب الله، وقال إن الخارجية الإسرئيلية أصدرت منشورًا لكل سفاراتها ومكاتبها في أنحاء العالم بدعم المساعي السعودية لتصنيف حزب الله كمنظمة إرهاببة.

وسخِر نصر الله من التلميحات السعودية إلى أن حزب الله هو المسئول عن فشل الحرب على اليمن التي تجاوزت الألف يوم، وقال إن اعتبار حزب الله مسئولًا عن فشل الرياض في اليمن هو أمر عظيم.

واستطرد: “أقولها بصراحة: السعودية جاية تفش خلقها بلبنان لفشلها في مناطق أخرى”.

وتابع: “انظر إلى البحرين.. الملك يذهب كل شهر إلى السعودية والإمارات ليأتي بنفقات الجيش والقوات الأمنية”.

ووجه نصر الله تحذيرات لإسرائيل، وقال: “نحن أقوى من أي وقت.. لا تعتقدوا أننا مرتبكون”.