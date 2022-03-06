حسن غانم : 95% من عملاء بنك التعمير والإسكان يتعاملون إلكترونيا

خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية

قال حسن غانم رئيس مجلس إلادارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن البنك منذ تفشي فيروس كورونا المستجد ضخ استثمارات في البنية التحتية لمواكبة التحول الرقمي العالمي، مشيرًا إلى أن ذلك التحول سيسهم في جذب شرائح جديدة لم تكن متواجدة من قبل.

وأضاف غانم خلال مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية، أن البنك أطلق موقعا متخصصا في الحصول علي الوحدات السكنية لتوفير الوقت والمجهود للعملاء.

واشار إلى أن 95% من العملاء أصبحوا يتعاملون على الموقع دون التوجه إلي الفروع، كما تم توفير الدفع عبر شركات المدفوعات الإلكترونية.

وأوضح أن البنك ضخ أيضًا استثمارات كبيرة في تأمين حسابات العملاء من عمليات الهكر.

وذكر أن البنك المركزي المصري أطلق عدة مبادرات خلال الفترات الماضية سهامٌت في دعم البنوك للتوجه أسرع في التحول الرقمي.

