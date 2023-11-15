حسن غانم: زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنحو 79%

قال حسن غانم، الرئيس التنفيذ والعضو المنتدب لبنك العمير والإسكان، إن مصرفه تبنى استراتيجية توسعية طموحة في مجال التحول الرقمي، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، حيث أثمرت تلك الجهود عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو 79% خلال التسعة أشهر المنتهية من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة خلال عام2022، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق محفظة الهاتف المحمول بنسبة نمو 115% بإقفال الربع الثالث من 2023 مقارنة بإقفال عام 2022.

وحقق بنك التعمير والإسكان مؤشرات قوية في نتائج أعماله خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر2023، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح لتسجل 4.4 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل1.753مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 2.666 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 152% خلال التسعة أشهر المنتهية في30 سبتمبر2023.

وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل إلى دمج مبادئ الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إيمانًا من البنك بأن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي، مؤكدًا على التزام البنك باتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها في القطاع المصرفي المصري.

وأشاد بكفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته وبالمتابعة المستمرة التي أدت إلى تحقيق هذا الأداء الاستثنائي في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، فقد أظهر البنك مرونة وحرفية في التعامل مع الأزمات والتحولات الديناميكية في الاقتصاد المحلي والعالمي، وإصراره على مواصلة تحقيق النمو خلال التسعة أشهر الماضية، بناءً على خبراته المكتسبة في التعامل مع أزمات مشابهة خلال الفترات السابقة.

وأعرب غانم عن تطلعاته مستقبلاً إلى توسيع وتعزيز أنشطة وخدمات البنك المصرفية ومواصلة تنفيذ البنك لخطته الطموحة التي ترتكز على وضع العملاء على رأس أولوياته والتوسع بأنشطة البنك التجارية، مع الاستمرار في تطوير بنيته الأساسية التكنولوجية والرقمية، وإدارة المخاطر بحكمة والمضي قدمًا وفق استراتيجية التوسع المنشودة لتحقيق النمو المستدام، بما يدعم مكانته كأحد أكبر الكيانات المصرفية في السوق المصري، من خلال قدرته على اقتناص الفرص والتعامل مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية بكفاءة وحرفية ومرونة عالية لمواصلة تحقيق معدلات نمو متميزة لتحقيق رضاء العملاء وطموحات المستثمرين.