حسن غانم: بنك التعمير والإسكان لديه أكثر من 20 شركة عاملة في السوق

قال حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن البنك لديه أكثر من 20 شركة عاملة في السوق المصري، من التسويق العقاري إلى التكنولوجيا وغيرها.

وأضاف خلال حفل إطلاق شركة التعمير والإسكان للتسويق العقاري HDP، أن البنك لديه نموذج عمل فريد مكنه من النجاح وتحقيق الكثير من الإنجازات.

ولفت إلى أن هذه الشركة هي أحد مظاهر نجاح البنك، مشيرا إلى أن هذه الشركة ولدت كبيرة، ولديها مشروعات في أماكن مميزة شرق وغرب القاهرة.

وأكد أن هذه الشركة لديها كافة مؤهلات النجاح من التمويل إلى العنصر البشري المؤهل، ناهيك عن وجود بنك قوي ومنافس مثل بنك التعمير والإسكان.