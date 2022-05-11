حسن غانم: «التعمير والإسكان» يحقق طفرة واضحة في مجال التحول الرقمي

قال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان أن البنك يتبنى استراتيجية توسعية في مجال التحول الرقمي تأتي على رأس قائمة أولوياته، فقد تمكن البنك خلال فترة وجيزة من تحقيق إنجازات واضحة وبخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي.

ويستهدف بنك التعمير والإسكان الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء لدعم الشمول المالي ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني، وذلك عن طريق تطوير وتحديث بنيته التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، تعزيزًا لسياسة الدولة والبنك المركزي للتحول إلى مجتمع لا نقدي لاعتباره الوسيلة الأكثر أماناً ودقة ومرونة.

وأوضح حسن غانم أنه في إطار تطبيق خطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، أطلق بنك التعمير و الاسكان باقة جديدة من الخدمات لتدعيم استراتيجيته المصرفية الرقمية، وذلك من خلال خدمة الانترنت و الموبايل البنكي HDB NET.

والذى يمثل إحدى الركائز الأساسية فى التطوير الرقمي، ويعزز مبدأ التعامل مع البنك في أي وقت وأي مكان بفاعلية وأمان تام، فقد تم اطلاق الإصدار الثاني من الإنترنت و الموبايل البنكي ( HDB Net )، ليشمل تفعيل مزيد من الخدمات الرقمية بما يقرب من 50 خدمة من اهمها إمكانية إجراء التحويلات بين الحسابات المحلية خارج البنك.

كما تضمنت باقة الخدمات الجديدة إمكانية ادارة البطاقات المختلفة “بطاقات الخصم المباشر, بطاقات الائتمان و البطاقات المدفوعة مقدما ” بالإضافة إلي فتح حسابات جديدة , ربط و كسر الشهادات الادخارية , سداد اقساط القروض المختلفة وغيرها من الخدمات المتميزة التي يستطيع من خلالها العميل ادارة حساباته البنكية بكل يسر و أمان.

وأضاف أن لاستمرار دعم تلك المنظومة الرقمية وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة لها، يستهدف البنك أطلاق خدمة جديدة لعملائه تتيح التحويل اللحظي داخل و خارج البنك عن طريق تطبيق , INSTAPay و HDB Net للتحويل من حساب العميل لأي حساب أخر داخل او خارج البنك او لأي محفظة إلكترونية أو بطاقة ائتمانية / بطاقة خصم مباشر /بطاقة مسبقة الدفع ، ,بالإضافة إلي انظمة اخري متعددة تسهل أداء الخدمات المصرفية الرقمية لعملائنا خلال العام الجاري.

واشار الي انه إيماناً من بنك التعمير والاسكان بأهمية التوسع في استخدام المدفوعات الإلكترونية والتحول إلى مجتمع لا نقدي، كان البنك من اوائل البنوك التي طرحت خدمة المحفظة الالكترونية ” فلوسي فون ” مع تقديم مجموعة كبيرة من الخدمات المميزة وتضمين خدمة سداد اقساط الوحدات السكنية بين خدماتها لتقديم مستوى خدمة أفضل للعملاء.

واستكمل حسن غانم أنه وفقًا لتوجهات البنك المركزي، للتوسع في اصدار بطاقة “ميزة “الحكومية فقد تم اصدار مايقرب من 1,500,000 بطاقة حتي الان ,وكان بنك التعمير والإسكان من أوائل البنوك التي صرفت مرتبات الدولة من خلال بطاقات الحكومة المصرية (ميزة) والتي تسمح للعملاء باستخدامها في سداد جميع المدفوعات في أي وقت، فضلاً عن صرف وإيداع الأموال، وكانت أول جهة تم التعاقد معها هي وزارة المالية تليها وزارة التربية والتعليم، وهيئة الأوقاف المصرية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام البطاقات البنكية تعزيزا لثقافة الشمول المالي.

وأكد غانم أن بنك التعمير والإسكان مستمراً في تطبيق وتطوير استراتيجيته التوسعية حرصاً على إرضاء العملاء من خلال تقديم المنتجات والخدمات المصرفية التنافسية والمتميزة، بهدف زيادة حصته السوقية وجذب مزيداً من العملاء الجدد.