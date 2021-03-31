«حسن علام» للتكنولوجيا تفوز بعقد تصميم وتنفيذ مصنع زيت الجوجوبا لـ«سرايا» اليابانية

أعلنت شركة حسن علام القابضة، عن فوز شركتها التابعة حسن علام للتكنولوجيا “HAT”، بعقد تصميم وتنفيذ الأعمال المتكاملة لإنشاء مصنع زيت الجوجوبا التابع لشركة “سرايا اليابانية”، إحدى كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال إنتاج وتصنيع المنتجات الغذائية والزيوت ومستلزمات الصحة.

ويقع المصنع بمنطقة العين السخنة بجمهورية مصر العربية، ويعد ضمن مجمع صناعي يضم ثلاثة مصانع تعمل على تصنيع مستحضرات التجميل الطبيعية والمطهرات والمحليات الطبيعية.

وقال المهندس علي المهدي، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للتكنولوجيا: “يأتي التعاون مع شركة سرايا اليابانية في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في أعمالها في مصر والمنطقة من خلال الشراكات المحلية والدولية”.

وأضاف أن المشروع يشكل إضافة جديدة إلى محفظتنا المتنامية، ويعد هذا المجمع الصناعي هو الأول من نوعه بمنطقة العين السخنة والذي يسهم بدوره في خطة ومنظومة الدولة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء العين السخنة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جانبه، قال “يوسوكي سرايا” رئيس شركة سرايا اليابانية “نسعى من خلال التعاون مع حسن علام للتكنولوجيا لتنفيذ الأعمال التقنية لمصنع زيوت الجوجوبا، والتي تأتي في إطار تنفيذ مجمع لصناعة الغذاء الصحي ومستحضرات التجميل والأدوية، على مساحة إجمالية قدرها 20 ألف متر مربع بالعين السخنة.

وأكمل: ستصبح مصر مركزًا رئيسيًا للتصنيع والتسويق لمنتجات الشركة على المستويين الإقليمي والقاري، وهناك حرص على زيادة استثماراتنا في مختلف القطاعات الإنتاجية المتعلقة بمنتجات الصحة العامة في الفترة القادمة، حيث تقوم سرايا بتطوير وتصنيع وبيع منتجات الصحة والنظافة، كما تقدم استشارات حول المنتجات الغذائية للأنظمة الصحية المختلفة” .

المجمع الصناعي سيعمل على توفير حوالي 1500 فرصة عمل للشباب

ويضم المجمع الصناعي 3 مصانع مختلفة، مصنع متخصص في استخراج الزيوت من نبات الجوجوبا لاستخدامه في مستحضرات التجميل، وآخر لإنتاج السكر الخالي من السعرات الحرارية “لاكانتو”، ومصنع لإنتاج مستحضرات التجميل الطبيعية والمطهرات، ومن المتوقع أن يوفر المجمع حوالي 1500 فرصة عمل للشباب في مصر .

وجدير بالذكر أن شركة حسن علام للتكنولوجيا قد تأسست في عام 2016، وقد نجحت في وضع نفسها كواحدة من أفضل اللاعبين الأساسين في السوق المصرية، من خلال تقديم حلولًا مبتكرة تتناسب مع الطلب المتزايد في السوق المحلي والعالمي.

وتمكنت الشركة من تقديم خدمات ذات جودة عالمية في مختلف مشاريع البنية التحتية والطاقة والصناعة والبتروكيماوية ومشاريع البناء المتطورة بما توفره HAT من حلولاً متكاملة في مجال الإنشاءات والأعمال الكهروميكانيكية وتكنولوجيا المعلومات والأنظمة المتكاملة.