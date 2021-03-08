بورصة وشركات

«حسن علام» تكشف عن تحالفها الفائز بإدارة خدمات المتحف المصري الكبير

التحالف يضم شركة "حسن علام للإنشاءات" وشركة "ام ايه بي" الإماراتية
مصطفى طلعت 10:02 ص, الأثنين, 8 مارس 21 10:02 ص, الأثنين, 8 مارس 21

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أعلنت مجموعة حسن علام القابضة فوز تحالف شركة “حسن علام للإنشاءات” وشركة “إم إيه بي” الإماراتية ومؤسسات عالمية من فرنسا والمملكة المتحدة ودول أخري حول العالم متخصصة في الترويج السياحي والثقافي، وإدارة الأعمال والتسويق والضيافة والجودة والصحة والسلامة المهنية بعقد تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار في مصر.

وبحسب بيان صادر عن “حسن علام”، وصل “المال”، فإنه من المتوقع أن يصبح المتحف المصري الكبير وجهة سياحية وثقافية رائدة على مستوى العالم، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم قطاع السياحة والنهوض به، كما يسلط الضوء على الرؤية التي تتبناها شركة “حسن علام القابضة” في أن تصبح الشريك الأمثل في المشروعات القومية الكبرى.

وفي هذا الإطار صرح المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة:” نحن فخورون بفوزنا بعقد تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، والذي يعد أحد أهم المشروعات الثقافية والسياحية التي تقدم تاريخ مصر وتعزز من مكانتها الرائدة على خريطة السياحة العالمية.

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وأوضح “علام” أن الاتفاقية تاتي في إطار استراتيجية الشركة وترسيخ مكانتنا كشريك رئيسي في المشاريع القومية العملاقة، وحرصنا على إثراء وتنشيط القطاع السياحي في مصر بما يتناسب مع مقومات مصر السياحية الفريدة والمتنوعة، ونحن متحمسون للبدء في تنفيذ المشروع وفق استراتيجية الحكومة لتطوير الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية للعمل على تحقيق التنمية المستدامة.

ولفت علام إلى أن منح الشركة عقد تقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير يعد بمثابة شهادة قوية على ما نحظى به من خبرة تمتد لـ 85 عامًا في مجال تنفيذ المشروعات الكبرى والمعقدة، كما أنها ترسخ مكانة الشركة كشريك محوري في المشروعات الضخمة ذات الأهمية الاستراتيجية والوطنية.

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وأشار إلى أن الشراكة التي أقامتها حسن علام القابضة تتوسع في ضوء تعاون الشركة مع مؤسسات عالمية من فرنسا والمملكة المتحدة ودول أخري حول العالم متخصصة في الترويج السياحي والثقافي، وإدارة الأعمال والتسويق والضيافة والجودة والصحة والسلامة المهنية، لضمان أفضل مستوي تشغيل للخدمات بالمتحف وفقا لأفضل المعايير الدولية المطبقة في دول العالم.

ومن جانبه، قال حسام علام عضو مجلس إدارة حسن علام القابضة إن افتتاح المتحف المصري الكبير يعتبر واحدًا من أكثر الفعاليات المرتقبة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن قرار الحكومة المصرية بإشراك القطاع الخاص لتقديم وتشغيل الخدمات بهذا المشروع الضخم يسلط الضوء على الجهود التي تبذلها لطرق أبواب جديدة في سبيل جذب الاستثمار للقطاع السياحي.

ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لعرض آثار حضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، ومن المقرر أن تضم المنطقة المحيطة بالمتحف مناطق ترفيهية وتجارية وعدد من المطاعم والمحال التي تروج لأفضل المنتجات والعلامات التجارية المصرية، بالإضافة إلى مراكز تعليمية لاستضافة الباحثين والمعلمين والطلاب من جميع أنحاء العالم.

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تأسست شركة حسن علام في عام 1936، وتقوم الشركة بالعمل في عدة مجالات منها البنية التحتية والطاقة والصناعة والبتروكيماويات ومشاريع البناء الضخمة والمعقدة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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