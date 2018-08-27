«حسن علام» تقترب من إنهاء أعمال بحرية بقيمة مليار جنيه فى شرق بورسعيد

عصام عميرة اقتربت النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد، من إنهاء أعمال بنحو مليار جنيه فى شرق بورسعيد، بينها تسليم الرصيف البحرى بشرق التفريعة على مساحة 500 متر وبتكلفة 475 مليونًا، وآخر للقوات البحرية على مساحة 486 مترا بتكلفة 449 مليون جنيه من

عصام عميرة



اقتربت النصر العامة للمقاولات «حسن علام»، إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد، من إنهاء أعمال بنحو مليار جنيه فى شرق بورسعيد، بينها تسليم الرصيف البحرى بشرق التفريعة على مساحة 500 متر وبتكلفة 475 مليونًا، وآخر للقوات البحرية على مساحة 486 مترا بتكلفة 449 مليون جنيه من المتوقع تسليمه قبل نهاية العام.

وقال عاطف بربرى، العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية، إن الشركة تستهدف إبرام تعاقدات بقيمة 5.6 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2018/2019، بنسبة ربحية تقترب من %3.5.

وذكر أن الشركة تسعى لإنهاء أعمال بقيمة 4 مليارات جنيه، وأن المشاريع المتوقع اكتمالها هذا العام من بينها كوبرى الخطاطبة بتكلفة 440 مليونًا، جار تسليمه حاليًا، وكوبرى بلبيس بتكلفة 270 مليونًا، وكوبرى الفردان.

ولفت بربرى إلى اقتراب تسليم 4 محطات مياه وصرف صحى فى محافظات أسيوط والغربية وقنا والقاهرة.

وقال المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، فى تصريحات سابقة لـ»المال»، إن ارتفاع مستهدفات مشروع الموازنة الجديد إلى 19٫2 مليار جنيه تأتى مدعومة بمشروعات خارجية تصل إلى 8 مليارات جنيه فى سلطنة عمان.

وصدقت الجمعية العامة على مشروع الموازنة المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالى 2018-2019، والتى أظهرت ارتفاع الإيرادات المستهدفة لتبلغ 19.2 مليار جنيه بزيادة %63 عن المحقق فعليا فى العام المالى 2016-2017، واستهداف صافى ربح 1.4 مليار بمعدل نمو %25 عن عام 2016-2017 وفقًا لبيان الوزارة.