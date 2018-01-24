حسن علام تفاضل بين هايديليكو وإيليجكت لاختراق مجال الطاقة

أحمد علىتخطط شركة النصر العامة للمقاولات - حسن علام، لاختراق مجال الطاقة عبر عقد شراكة مع شركة شقيقة تعمل بالمجال، أو تأسيس كيان جديدة أو الاستحواذ على آخر قائم بالفعل.وكشف اللواء عبدالله خيري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بحسن علام، التابعة للشركة القابضة للتشييد، عن دراسة الشراكة مع

أحمد على

تخطط شركة النصر العامة للمقاولات – حسن علام، لاختراق مجال الطاقة عبر عقد شراكة مع شركة شقيقة تعمل بالمجال، أو تأسيس كيان جديدة أو الاستحواذ على آخر قائم بالفعل.

وكشف اللواء عبدالله خيري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بحسن علام، التابعة للشركة القابضة للتشييد، عن دراسة الشراكة مع واحدة من شركتى السد العالى للمشروعات الكهربائية «هايديليكو»، أو العامة للمشروعات الكهربائية «إيليجكت» التابعتين للقابضة أيضًا.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته تسعى لإضافة الطاقة لقائمة أنشطتها فى ظل ارتفاع فرص نموه، مشيرًا إلى استهداف إقامة مشروعات فى هذا المجال بالأسواق الأفريقية.

فى سياق متصل، أكد خيرى أن شركته تستهدف أعمالاً إنشائية تصل إلى 3.5 مليار جنيه خلال العام الجاري، عبر التوسع فى الأسواق الأفريقية وإقامة مشروعات جديدة، لافتًا إلى أن حجم الأعمال بالسودان وحدها بلغ نحو 500 مليون جنيه.

يُذكر أن «حسن علام» تتجه لتطوير مشروعين عقاريين بالقاهرة والإسكندرية، بجانب تنفيذ عدة مشروعات للمرافق والبنية التحتية وعمارات سكنية مبنى حكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتكلفة تتجاوز 1.3 مليار جنيه، فى مسعى منها لمضاعفة أعمالها.

و«حسن علام» مملوكة بالكامل للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تأسست عام 1936، وتحولت لشركة مساهمة مصرية فى منتصف التسعينيات من القرن الماضى.