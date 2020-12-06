«حسن علام القابضة» تقتنص عقدى بنية تحتية ومحطات مياه فى أسيوط وسوهاج

اقتنصت شركة حسن علام القابضة عقدين لتنفيذ مشروعات للبنية التحتية ومحطات للمياه بمحافظتى أسيوط وسوهاج، وذلك بحسب المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذى للشركة.

وأكد «علام» تواجد الشركة القوى فى صعيد مصر، مشيراً إلى أنها وقعت قبل أيام بمقر مجلس الوزراء عقداً لتنفيذ البنية التحتية بالمنطقة الصناعية فى طهطا بمحافظة سوهاج، وكذلك تنفيذ محطة مياه.

وأوضح رداً على أسئلة «المال» على هامش مؤتمر نظمته الشركة بنهاية الأسبوع الماضى، أنه يتم العمل أيضاً على تنفيذ شبكة بنية تحتية ضخمة، ومحطة مياه فى مدينة أسيوط الجديدة.

وفضل رئيس حسن علام القابضة عدم الإفصاح عن قيمة العقدين، أو حجم الأعمال المنتظرة، لكنه أشار إلى أهمية الوجه القبلى كامتداد قوى لأعمال الشركة مستقبلاً.

وأشار إلى أن شركته تعمل على تنفيذ مشروع محطة للطاقة الشمسية فى منطقة «بنبان» بمحافظة أسوان بطاقة 50 ميجاوات، وعرضت على الدولة تنفيذ مشروعات لها علاقة بالطاقة المتجددة فى أى محافظة بالجمهورية، بما يتوافق مع المستهدف فى هذا المجال.

وقدر «علام» حجم تعاقدات الشركة تحت التنفيذ داخل وخارج مصر بحوالى 5 مليارات دولار، %90 منها داخل مصر، والمشروعات الخارجية فى دول منها السعودية، وعُمان، وليبيا، وأفغانستان.

وأضاف أن الدولة تقوم بدعم الشركات الكبرى فى مجال التشييد والبناء للتوسع فى أفريقيا والشرق الأوسط بشكل هائل، خاصة فى الدول التى تربطها بمصر علاقات متميزة.

وأوضح أن شركات المقاولات لديها القدرة على تنفيذ المشروعات الضخمة فى أفريقيا، وتستطيع منافسة الشركات الصينية والتركية، وبالتالى توجد قيمة مضافة لوجودنا فى الدول الأفريقية.

وأكد أن شركته تدرس جميع أشكال التمويل بخلاف القروض البنكية، إلى جانب عائد الاستثمار والإيرادات، مشدداً على قوة ملاءتها المالية، والتى تسمح بتنفيذ مشروعات ضخمة داخل وخارج مصر.

وأفاد علام أن «حسن علام» لديها حجم أعمال كبير بالمدن الجديدة، وتنفذ جزء كبير من مشروع الحى الوزارى بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما تم تسليم مطار العاصمة.

وأضاف أنه يتم تنفيذ شبكة طرق وبنية تحتية وأكبر محطة صرف صحى فى العاصمة الإدارية، موضحاً أنه من المقرر بدء تنفيذ محطة المياه الرئيسية بالعاصمة الإدارية فى 2021، من خلال تحالف 4 شركات هي: «حسن علام، والمقاولون العرب، وأوراسكوم، وكونكورد».

وتابع: التكلفة الاستثمارية للمحطة تصل إلى حوالى 15 مليار جنيه، بطاقة تقدر بنصف مليون متر مكعب يومياً.

وأوضح أن الشركة تقوم بتنفيذ 7 أبراج بمدينة العلمين الجديدة، وأيضا مشروع داون تاون، وقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعن المشروعات خارج مصر أفاد بأنه يتم فى الوقت الحالى تنفيذ أكبر فندق 5 نجوم بالجزائر، كما تم تسليم مصنع أسمنت بمدينة شواك.

علام: فازت بمشروع محطة كهرباء غرب بنغازى.. وتنفذ أخرى فى العراق بتمويل إيطالى

وأضاف أن الشركة فازت بمشروع محطة كهرباء غرب بنى غازى، وستنفذ محطة كهرباء فى العراق العام المقبل بتمويل إيطالى.