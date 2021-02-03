«حسن علام القابضة» تتفاوض لاقتناص أعمال تنفيذ محطة كهرباء فى العراق

قال المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذى لشركة حسن علام القابضة، إن شركته تتفاوض حاليًا على تنفيذ محطة توليد كهرباء فى دولة العراق بطاقة 500 ميجا وات، والتى قد يتم البدء فى تنفيذها خلال العام الحالى.

وأشار علام فى تصريحات صحفية، إلى أن المجموعة توجد فى نحو 7 دول خارجية، منها السعودية والجزائر وسلطنة عمان، وتتفاوض فى الفترة الحالية لإنشاء محطة كهرباء بنى غازى فى ليبيا.

ولفت إلى أن حجم الأعمال التى تنفذها المجموعة فى الأسواق الخارجية تقارب 18 مليار جنيه، وسيتم العمل على زيادته الفترة المقبلة.

الرئيس التنفيذى: 25 مليار جنيه حجم المشروعات المنفذة خلال 2020

وأوضح أن حجم الأعمال التى نفذتها مجموعة حسن علام خلال العام الماضى تخطت 25 مليار جنيه، متمنيًا زيادة تلك القيمة خلال العام الحالى.

وأضاف أن الشركة تقوم بتنفيذ 7 أبراج بمدينة العلمين الجديدة، وأيضًا مشروع داون تاون، وقاعة مؤتمرات الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بخلاف مشروعات الطرق، وتنفيذ مقر مجلس الوزراء فى العلمين الجديدة، ويبلغ حجم أعمالها فى العلمين الجديدة نحو 20 مليار جنيه.

وأعلنت إعمار مصر أمس الأول، وضع حجر الأساس لفندق العنوان بيتش ريزورت Address Beach Resort، فى مارينا مراسى سيدى عبدالرحمن بالساحل الشمالى، وتتولى حسن علام القابضة تنفيذ أعمال الإنشاءات لفندق العنوان قيمة أعمال إنشائية 1.2 مليار جنيه.

وقال إن فندق إدريس سيقام على قطعة أرض مساحتها 75 ألف متر، منها 42 ألف متر مساحة بنائية، وسيتم إنشاء الفندق بنظام دور أرضى، وارتفاع 4 أدوار، وهو من نوعية فنادق الخمس نجوم، موضحاً أنه قد تم بدء إنشاءاته، وسيتم الانتهاء منه خلال 35 شهرًا.

وقال علام إنه على مدار 85 عامًا تسعى الشركة للعمل بمفهوم الشريك الاستراتيجى للدولة فى المشروعات الكبرى والقومية، ومشاركة القطاع الخاص فى العديد من المشروعات الواعدة، ومع توجه الدولة لتطوير وتنمية منطقة الساحل الشمالى، فتم التعاقد مع إعمار لتنفيذ فندق العنوان بنظام التسليم المتكامل للمشروع، الذى يشمل أعمال البنية التحتية والتشطيبات والأعمال الكهروميكانيكية، بالتعاون مع شركة اتحاد المقاولين العالمية، وذلك فى إطار دعم وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية، باعتبارها أحد أهم مصادر الدخل القومى.

وفى سياق متصل، أكد علام أن المجموعة أغلقت ملف القيد فى البورصة خلال الفترة المقبلة، ولا توجد أى دراسات حالية لتنفيذ تلك الخطوة.

ومنذ سنوات قليلة، أعلنت الشركة عن نيتها طرح نحو %44.3 من أسهمها، إلى جانب شهادات إيداع دولية فى بورصة لندن، فى طرح كان من المقرر أن يكون الأكبر فى تاريخ البورصة المصرية، وتم تقييمها إجماليًا بقيمة 9 مليارات جنيه، وبالفعل تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية بنشرة الطرح، لكنها قررت فى نهاية عام 2018 تجميد الخطوة من الأساس، بعدما استغرقت أكثر من عام ونصف، فى التحضير والاستعداد لقيد أسهمها بها، إلى جانب التواصل المستمر مع الجهات المنظمة لسوق المال، للحصول على الموافقات اللازمة للطرح.

وكانت الشركة ترغب فى طرح أسهمها فى البورصة، فى صورة تخارج جزئى من المساهمين الرئيسيين، تعقبها زيادة رأسمال بقيمة تقارب 70 مليون دولار.

وتتوزع آخر هيكل ملكية الشركة بواقع %86.2 لعائلة حسن علام، و%13.8 لمؤسسة التمويل الدولية «IFC».

وحسب الموقع الإلكترونى للشركة، تملك «حسن علام» تاريخًا طويلًا منذ بداية تأسيسها عام 1936 وتعمل حاليًا فى عدة مجالات حيوية، مثل البنية التحتية والطاقة والمشروعات الصناعية والبتروكيماويات، ونفذت العديد من أعمال إنشاء المحطات الكهربائية، وخطوط سكك حديدية.