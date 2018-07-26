«حسن علام القابضة» تتحالف مع «Lightsource BP» لتشغيل مشروعات الطاقة الشمسية

المرسى عزت أعلنت شركة «H.A. Utilities» ، ذراع مشروعات البنية التحتية التابعة لمجموعة حسن علام القابضة العاملة بمجال الهندسة والإنشاءات على الساحة الإقليمية، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «Lightsource BP»العاملة عالميًّا فى تمويل وتطوير وتشغيل مشروعات الطاقة ا

المرسى عزت



أعلنت شركة «H.A. Utilities» ، ذراع مشروعات البنية التحتية التابعة لمجموعة حسن علام القابضة العاملة بمجال الهندسة والإنشاءات على الساحة الإقليمية، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «Lightsource BP»العاملة عالميًّا فى تمويل وتطوير وتشغيل مشروعات الطاقة الشمسية، لتأسيس كيان مشترك يحمل اسم شركة «Lightsource BP powered by Hassan Allam Utilities».

ويهدف الكيان الجديد إلى تمويل وإنشاء مشروعات وشبكات الطاقة الشمسية بالسوق المصرية؛ سعيًا لتلبية الطلب المتزايد على تطبيقات الطاقة الشمسية وحلول التخزين للمشروعات السكنية والتجارية بمصر. وسيقوم الكيان الجديد بتطبيق أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الطاقة الشمسية حول العالم بالتضافر مع الدراية المحلية الهائلة التى تنفرد بها الشركة، مستفيدًا من المكانة التنافسية لمجموعة حسن علام القابضة بقطاع الهندسة والإنشاءات بمصر وسابقة أعمالها المشرِّفة على مدار 80 عامًا، وكذلك الخبرة الفنية لشركة «Lightsource BP»فى تطوير مشروعات الطاقة الشمسية بمختلف أنحاء العالم.

وقالت نادين حمزة، مدير الاستثمار بشركة حسن علام يوتيليتز، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، إن الكيان الجديد بين شركتى حسن علام يوتيليتز وشركة لايت سورس يهدف إلى إقامة العديد من المشروعات التى تعمل بالطاقة الشمسية فى مناطق متفرقة داخل مصر.

وأكدت أن الكيان الجديد يسعى للعمل المستمر والدءوب نحو طاقة نظيفة وفق التنمية المستدامة.

وأضافت نادين أن أول مشروع لشركة حسن علام يعمل بالطاقة الشمسية هو مشروع “بنبان” بمحافظة أسوان، والذى يبدأ العمل يناير 2019.

ولفتت إلى أن مشروع بنبان يستهدف توليد الطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 1.65 جيجاوات تنفذ منها شركة حسن علام يوتيليتز 50 ميجاوات.

وأوضحت أن التوجه نحو إقامة مشروعات طاقة متجددة هو توجه عالمى هدفه إقامة مشروعات الطاقة النظيفة من طاقة معتمدة على الرياح والطاقة الشمسية.

ونوّهت بأن توجه شركة حسن علام يوتيليتز يقوم على مد كل القطاعات الاستثمارية والصناعية والعقارية والزراعية باحتياجاتها من الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو الأمر الذى يتفق مع خطط الحكومة الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وشهدت السوق المصرية، خلال الآونة الأخيرة، توسعات ملموسة بمشروعات الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة محورية من ركائز المزيج الأمثل فنيًّا واقتصاديًّا للطاقة، فى إطار خطة زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة فى مصر بحلول عام 2022. ويعد مشروع الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان أكبر مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمصر والأكبر من نوعه عالميًّا فى منطقة واحدة، حيث يستهدف المشروع إنتاج 1.6 جيجاوات من الكهرباء بالتزامن مع تشغيله خلال 2019.

فى هذا السياق أعرب عمرو علام، الرئيس التنفيذى لمجموعة حسن علام القابضة ورئيس مجلس إدارة شركة

‏«H.A. Utilities»، عن اعتزازه بالتحالف الاستراتيجى مع شركة «Lightsource BP»، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة لتنمية مشروعات الشركة بمصر.

وأوضح أن مشروعات الطاقة المتجددة امتداد طبيعى لأنشطة الهندسة والإنشاءات ومواد البناء تحت مظلة مجموعة حسن علام القابضة، وأنها تتميز بعائداتها الأكثر ثباتًا وتدفقًا عن قطاعاتنا التشغيلية الأخرى.

ولفت علام إلى أن الشركة تحظى بميزة الأسبقية كمنافس قوى لتلبية الطلب المتزايد على مشروعات الطاقة المتجددة بالأسواق الناشئة التى تشهد معدلات نمو قياسية، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

من جانبها قالت منة الله صادق، الرئيس التنفيذى لشركة «H.A. Utilities»، إن الشركة تنفرد بعدة مقومات تنافسية لبناء منظومة متكاملة لمشروعات الطاقة المتجددة، ومن بينها نموذج الأعمال القوى وشبكة العلاقات المترابطة على المستويين المحلى والإقليمى، وأيضًا القدرات التمويلية الهائلة والدراية والخبرة الفنية للشركاء وفريق الإدارة.

وأضافت أن «Lightsource BP» كانت الاختيار الأمثل وتوافرت بها جميع العناصر اللازمة لتأسيس الكيان المشترك؛ سعيًا للاستفادة من فرص النمو الجذابة بالسوق المصرية.

ولفتت إلى أن الشراكة الجديدة تقوم على قناعة مشتركة بين جميع الأطراف، وهو ما يضمن توافق الرؤى والأهداف طويلة الأجل.

وقال نيك بويل، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة «Lightsource BP»، إن هذا النوع من المشروعات فى الأسواق الناشئة يتميز ليس فقط بتوزيعات الأرباح المرتفعة ولكن أيضًا بتقديرات النمو الجذابة؛ نظرًا لسرعة النمو الاقتصادى والزيادة السكانية المطردة بتلك الأسواق.

ولفت إلى أن الشركة تؤمن بمقومات النمو الجذابة التى تنفرد بها السوق المصرية فى ضوء مسيرة التعافى الاقتصادى وخطة التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة بمصر، وأنه مسرور بأن الكيان الجديد تبلور فى الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة حسن علام القابضة التى تشاركنا نفس روح الريادة وعزيمة الابتكار وطموح التوسعات الاستراتيجية إقليميًّا.

وقال ديف سانيال، الرئيس التنفيذى لشركة «BP Alternative Energy»، إن الكيان الجديد سيكون فرصة فريدة لتقديم حلول الطاقة الشمسية على نطاق واسع بالسوق المصرية التى تمتلك جميع مؤهلات ودوافع النمو السريع.

ونوه بأن السُّمعة الطيبة لشركة «BP» وتاريخها الحافل بمصر ستعزز قدرتنا على احتلال مكانة تنافسية بمجال الطاقة المتجددة، إلى جانب الأنشطة والمشروعات القائمة للشركة.

تعد شركة «Lightsource BP» شركة مستقلة ورائدة عالميًّا فى تمويل وتطوير وامتلاك وإدارة وتشغيل مشروعات الطاقة الشمسية حول العالم. وفى أواخر عام 2017 أعلنت الشركة وشركة بريتش بتروليوم تشكيل شراكة استراتيجية وقت استحواذ بريتش بتروليوم على حصة 43% من أسهم الشركة، والتى أصبح اسمها “Lightsource BP” منذ نشأتها عام 2010 احتلت الشركة مكانة رائدة فى إنشاء وتشغيل مشروعات مرافق الطاقة الشمسية مع كونها أكبر مقدم لخدمات التشغيل والصيانة فى أوروبا، حيث تتجاوز استثماراتها 3 مليارات دولار بمحفظة مشروعات طاقة شمسية بقدرة 2 جيجاوات على مستوى العالم. ومن خلال منظومتها المتكاملة وقدراتها التمويلية وانفرادها بفريق من أكفأ خبراء الهندسة والتشغيل والصيانة، تقومLightsource BP بدور محورى فى قيادة مزيج الطاقة العالمى المستقبلى من خلال فريق عمل متميز يربو على 300 متخصص فى سبعة مكاتب بأربع قارات.

أما “حسن علام القابضة” فهى ضمن أهم مؤسسات القطاع الخاص الرائدة فى مشروعات الهندسة والإنشاءات، وتتخصص بصورة رئيسية فى مشروعات البنية التحتية والطاقة والمشروعات الصناعية والبتروكيماويات والإنشاءات المتخصصة بالسوق المصرى ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومنذ أن بدأ مؤسسوها نشاط الشركة عام 1936، اكتسبت الشركة سُمعة راسخة وقدرات فنية فائقة وهى تحظى بمحفظة مشروعات متنوعة بفضل خبرتها المتفردة فى تحديد وتنفيذ المشروعات الجذابة بقطاع البنية التحتية، حيث قامت الشركة بتسليم أكثر من 70 مشروعًا تزيد قيمتها على 3 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية، فيما بلغت قيمة تعاقداتها حوالى 3.5 مليار دولار حتى مايو 2018.

فيما تأسست شركة «H.A. Utilities» عام 2017 للاستثمار فى إنشاء وتشغيل مشروعات مرافق الطاقة والطاقة المتجددة والمياه لتلبية الطلب المتزايد على مشروعات البنية التحتية بمصر والمنطقة. وتركز «H.A. Utilities» على الدخول فى شراكات استراتيجية لتطوير وتشغيل محطات ومشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات ومشروعات تنقية وتحلية المياه.