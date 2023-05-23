حسن عبد الله: 30 مليار دولار حجم التدفقات المخصصة لتغير المناخ بالقارة الأفريقية خلال 2020

قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إنه في عام 2020 بلغ حجم التدفقات المخصصة لتغير المناخ في القارة الأفريقية نحو 30 مليار دولار

وأضاف خلال فاعليات المؤتمر السنوي لبنك التنمية الأفريقي بمدينة شرم الشيخ أن هذا التمويل يمثل فقط 12% من حجم التمويل المطلوب.

فيما يتعلق بالبعد البيئي اشار إلى أن دول القارة الأفريقية تمثل أقل النسب في انبعاثات الكربون مقارنة بباقي دول العالم على الرغم من ذلك تتحمل القارة اعباء كبيرة جراء التغيرات المناخية

وأوضح أن من 75 إلى 200 مليون نسمة من سكان القارة الأفريقية قد عانوا من نقص المياة نتيجة التغيرات المناخية وفقا لتقارير الأمم المتحدة وهو ما يهدد بخفض الناتج الزراعي المحتمل