حسن عبد الله: المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال 4 سنوات

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، إن المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي الأجنبي لدى مصر خلال 4 سنوات

وصرح عبد الله خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد منذ قليل، أن المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطيات الدولية على نحو تدريجي ومستدام حسب تطوير برنامج صندوق النقد بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في كل الأربع سنوات القادمة.

وذكر أن المركزي أصدر قرارا بأنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، ليعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب.

واتخذ المركزي إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

وأكد أن تلك الإجراءات ستمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وصرح أن السياسة النقدية تهدف إلى خفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة من قبل المركزي والتي سوف يتم الإعلان عنها نهاية العام الجاري.

كما أصدر المركزي اليوم قرارا بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد تدريجيًا.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي اليوم رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري في تصريحات صحفية منذ قليل إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتوافق مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت به الحكومة المصرية.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3مليارات دولار ضمن برنامج لمدة 6 شهور.