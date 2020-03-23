حسن عبد العزيز: 100 شركة تتطلع لتصدير المقاولات إلى أفريقيا.. وتنتظر قاعدة البيانات

قال المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الأفريقى لمقاولى التشييد والبناء ، إن الاتحاد الأفريقى لديه علاقات قوية وتواجد كبير فى أفريقيا ، كما يوجد تنسيق دائم مع السفير أبو بكر حفنى مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية .

وأشار إلى أنه يعتزم ما بنحو 50 إلى 100 شركة مقاولات لديها تطلع للتوسع في أفريقيا من بين 3500 شركة .

ولفت إلى أن تصدير الشركات المصرية للخارج عدة محاور إيجابية وينعكس بالنفع على الاقتصاد المصرى وتتميز بأنها مورد مهم للعملة الصعبة .

ضرورة إزالة العواقب الداخلية والخارجية لتصدير المقاولات

ونوه عبد العزيز ، إلى أنه من أبرز العقبات إزالة جميع التحديات الداخلية والخارجية التي تعرقل تصدير المقاولات المصرية إلي أسواق أفريقية .

أهمية توفير عده عناصر أبرزها

١- توفير قاعدة بيانات تضم حجم المشروعات.

٢- إعداد إجراءات لتوثيق ميزانيات الشركات الراغبة للاستثمار فى الخارج.

٣- دخول شركات التأمين.

٤- تنشيط مكاتب التمثيل التجارى .

٥- رفع الأعباء والتكاليف المالية عن الشركات وأهمها المتعلقة بالضرائب.

وأعلن الاتحاد الأفريقى أنهم تقدموا بورقة عمل لرصد العقبات الخارجية لتذليل المعوقات تصدير شركات المقاولات المصرية بالخارج .

توصيات الخطة المستهدفة

١- توفير شراكة بين الشركات المصرية والمحلية للسوق الأفريقية.

٢- استخدام العمالة المحلية.

٣- استخدام الخامات ومواد البناء المتوفرة محليا.

٤- تطبيق نظام FEDEC.

٥- منح ممثلى كبرى شركات المقاولات التأشيرة بشكل سريع من المطار.

ومن أبرز العقبات ان بنك التنمية الأفريقى وافق على جميع طلبات الاتحاد الأفريقى عدا تطبيق نظام FEDEC؛

وبجانب أن صدور التأشيرة يعد عائقا أمام الشركات المصرية لتصدير المقاولات لأفريقيا.

الشراكة المصرية الأفريقية نقطة الانطلاق

وأشار المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، إلى أن نجاح تصدير المقاولات المصرية إلى أفريقيا يحتاج إلي إبرام شراكات لجميع الشركات فى التخصصات والمجالات المختلفة.

ولفت إلى أن اقتحام السوق الأفريقية لا يمكن أن يتم بشكل فردى لا يحقق استدامة في تصدير المقاولات المصرية .



وقال محمد سامى ، إن تمتلك مصر التوجه الواضح ، خاصة أنها تعد امتدادا للأمن القومى .

وبجانب أنها تعد سوقا كبيرة ويملك فرصا استثمارية ضخمة للقطاع الاقتصادى إجمالا والمقاولات بالأخص.

جاءت تلك التصريحات أثناء اجتماع موسع للجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ، بحضور المهندس حسن عبد العزيز والمهندس محمد سامى سعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء ، بالإضافة إلى ممثلى عدد من البنوك المصرية والتمثيل التجارى المصرى وعدد كبير من رجال الأعمال العاملين بقطاع المقاولات والتشييد والهندسة الاستشارية .