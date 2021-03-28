حسن شكري : أوضاع البورصة المصرية الحالية غير محفزة للتعامل بـ«الشورت سيلينج»

قال حسن شكرى ، العضو المنتدب فى شركة “إتش سى لتداول الأوراق المالية” ، إن أوضاع البورصة المصرية بالفترة الحالية غير محفزة لتنشيط التعامل بآلية “الشورت سيلينج”.

يُذكر أن البورصة المصرية عاشت ببدايات الأسبوع الماضي حالة من التراجع الواضع فيما تسير منذ جلسة الأربعاء المنقضي وحتى نهاية تعاملات اليوم في اتجاه صاعد كمحاولة لتعويض الخسائر السابقة.

وأوضح شكري أن الرهان على نجاح أداة “الشورت سيلينج” مرتبط بوضع السوق أولا.

ولفت أن عملية “الشورت سيلينج” منذ التفعيل وحتى الوقت الحالى مرت بعدة مراحل جميعها لم تكن فى صالحها بداية من التكلفة المرتفعة على الشركات مرورًا بجائحة “كورونا” وما فرضته على أوضاع أسواق المال عمومًا والسوق المحلية بوجه خاص.

وأشار إلى أنه فى الفترات الأولى لإقرار الأداة وانتهاء المراحل التجريبة حاولت بعض الشركات ومن ضمنها شركته تنفيذ بعض العمليات إلا أنهُ لم تكن هناك جاهزية لبعض مسئولى المراحل الأخرى مثل أمناء الحفظ على سبيل المثال.

ولفت إلى أنه عقب استقرار وجاهزية كافة المتعاملين فى السوق من حيث ما يلزم لتنفيذ “الشورت سيلينج” ظهرعائقا كبيرا تمثل فى جائحة “كورونا” ومن ثم التراجع الواضح الذى شهدته البورصة فى تلك الفترات.

يُذكرأن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس حاليا إمكانية لتدشين وعاء تسليف للأسهم وفقا لتصريحات الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة الأخيرة لـ”المال” وهو ما رأه بعض مسئولى شركات سمسرة أمرًا جيدًا قد يكون أحد الداوفع الرئيسية لبدء تنشيط الأداة.