حسن شرارة يقدم «الكونشرتو» في مهرجان الموسيقى العربية

استضافت الاعلامية آية الغرياني الموسيقار والعازف الكبير حسن شرارة على هامش فعاليات مهرجان الموسيقى العربية وذلك عبر شاشة قناة الحياة .

وتحدث شرارة عن كون آلة الكمان تعتبر أهم آلة موسيقية بالفرقة كاشفا أنه حرص على تقديم عمل موسيقي جديد في حفل أمس الذي انتهى منذ قليل بعنوان” الكونشرتو”.

وكشف أن الكونشرتو يتكون من ثلاث حركات، الأولى تتكون من “خدني معاك إذا كنت مسافر خدني معاك” وهو لحن صعيدي، كما يوجد لحن فلاحي وهو “حسن يا خولي الجنينة”، كاشفًا أن والده عطية شرارة دمج اللحنين الصعيدي والفلاحي معًا لينتج تلاحم بين الشمال والجنوب.

وأشار الى أنه بعدها تأتي الحركة الثانية وهي حزينة جدًا وتعبر عن الموت رغم أن أصل الأغنية شيء متفائل، أما الحركة الثالثة فهي لحن موروث شعبي لم يسمعه أحد من قبل وهو “يا عزيزة حبك خلاني مجنون وعصبي وشراني”.

يذكر أيضا أن قناة الحياة تقوم بتغطية فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الدورة 31 منذ انطلاقه الخميس الماضي بدار الأوبرا المصرية وتقام حفلاته على مسارح النافورة بالقاهرة وأوبرا الاكسندرية ودمنهور أيضا .