حسن شاكوش يوجه السباب للبحراوي ردا عليه ونقابة الموسيقيين تقرر إيقافهما

أثار مطرب المهرجانات حسن شاكوش أزمة جديدة على السوشيال ميديا، بعد انتشار فيديو جديد له في حفله الأخير بالساحل الشمالي يقوم فيه بتوجيه السباب بألفاظ بذيئة وخارجة عن الأدب للمطرب الشعبي رضا البحراوي.

وقررت نقابة الموسيقيين اتخاذ موقف من الاثنين وإيقافهما لمدة شهر عن الغناء تماما في مصر وأي حفلات غنائية، وذلك بعد استهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما حدث من الاثنين اليومين الماضيين، وتطور الأمر لقيام شاكوش بسب البحراوي في حفل له بأقذر الألفاظ ، ثم أعلن الاثنان الساعات الماضية تصالحهما بعد قرار إيقافهما من النقابة، واستياء الجمهور منهما.

وكانت مشادة كبيرة أثيرت الجمعة الماضية ما بين رضا البحراوى من جانب وحسن شاكوش من ناحية أخرى خلال حفلة تواجد بها الثنائى، وصلت لتدخل من حمو بيكا الذى قام بتهدئة الأزمة، حتى صعد البحراوى على المسرح وسأل عن شاكوش قائلاً: “هو فين حسن شاكوش خلوه يدعى لحمو بيكا”.

وهو الأمر الذى يبدو أنه دفع شاكوش للسخرية من ذلك، عبر الفيديو الذى قال فيه أنه هارب فى إشارة لهروبه من البحرواى، مثلما بدا خلال الفيديو الذى ظهر فيه ساخراً من الواقعة.

حلمي عبد الباقي : الجمهور سبب ما يحدث حاليا بين الاثنين ويتعاملون أن لهم تاريخ كبير

وصف المطرب حلمي عبد الباقي مايحدث بين الاثنان شاكوش والبحراوي ان الجمهور سبب ذلك ، لانه من يهتم بحضور حفلاتهم الغنائية التي يكون فيها شرب وسكر للاسف .

وتابع قائلا ان ماحدث تطاول كبير جدا من حسن شاكوش والبحراوي ، وان قرار نقابة الموسيقين حينما صدر سريعا بعد تطور الازمة بينهما كان شيئا محمودا .

وأضاف عبد الباقي انهم يتعاملون الاثنان كانهم نجوم مصر ولديهم تاريخ فني طويل لسنوات ، وليس مجرد 10 اغنيات او اقل يتفاخرون بها طيلة الوقت .

وتابع قائلا إنه سيتم التعامل بحزم شديد خلال الايام القادمة مع هؤلاء الاشخاص ، حتى يتم تصحيح هذه الاوضاع في الحياة الموسيقية بمصرولاتزيد هذه الظواهر السيئة في السوق .

إسلام خليل: هناك فرق كبير بين مطربي المسارح ومغني الشارع

ويرى الشاعر الغنائي اسلام خليل الذي تعاون مع مطربي الاغنية الشعبية على مدى سنوات ، ان هناك فرقا كبيرا بين المطرب الذي يجب ان يغني في حفل غنائي كبير للجمهور وبين مطرب يغني في الشارع مثل رضا البحراوي وليس مؤهلا للغناء على مسرح كبير للجمهور المصري ، وبين مغني مثل شاكوش يمكنه ان يغني ليلة واحدة في أي مكان ولكن ليس على مسرح أيضا .

ولفت إلى أن هذه الأزمة سببها قلة ثقافة الاثنان، لانهما يجهلان للاسف ان الغناء على مسرح كبير له احترامه وقدسيته ويجب احترام الجمهور الذي يستمع ويشاهد هذه الحفلات الموسيقية.

وأوضح خليل أيضا أن نقابة الموسيقيين كانت سببا في انتشار هذه الموجة في السوق الغنائي، بسبب سماحها لطرح اغنيات فيها كلمات بذيئة للجمهور مثل ” اشرب خمور وحشيش” وغيرها والايقاف للاثنان شهرا ليس حلا كافيا في رأيي بل يجب تقنين الاوضاع اكثر لهؤلاء المغنيين حتى لاتزيد هذه الازمات اكثر الايام القادمة.