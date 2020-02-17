ثقافة وفنون

حسن شاكوش يتصدر قائمة الاستماع على «ساوند كلاود».. ورامي جمال «يوتيوب»

« بنت الجيران » ، « شمس المجرة » « قلبي إللي كان » « وداع يا دنيا وداع » « كارثة كارثة يا موزة يا فرسة » « كعب الغزال » « أنا لما بغيب مبغبش اونطة » « يابن أمك » ثمانية أغانى مهرجانات أقل واحدة منهم سمعت أربعة ملايين مرة .
سلوى عثمان 7:57 م, الأثنين, 17 فبراير 20 7:57 م, الأثنين, 17 فبراير 20

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نال حسن شاكوش وعمر كمال المرتبة الأولي في قائمة الاستماع على تطبيق «ساوند كلاود» بأغنية «بنت الجيران»، بينما نال رامي جمال أعلى المشاهدات على «يوتيوب» بأغنية «سقف».

والواضح من ترتيب الأغنيات أن اسم حسن شاكوش أصبح كالعلامة على «ساوند كلاود» ويشاركه حمو بيكا في خمس أغنيات، كما يدخل معهما في القائمة عمر كمال بالغناء في أغنيتين، فنال شاكوش ثمانية مراكز بقائمة أعلى الأغاني استماعًا ولم ينافسه سوى تميم يونس بالمرتبة الرابعة بأغنيته «سالمونيلا»، وأحمد شيبة وأوكا وأورتيجا في المرتبة الأخيرة بأغنية «أنا شعري شاب من العذاب ومن الجراح».

«بنت الجيران»، «شمس المجرة»، «قلبي اللي كان»، «وداع يا دنيا وداع»، «كارثة كارثة يا موزة يا فرسة»، «كعب الغزال»، «أنا لما بغيب مبغبش أونطة»، « يابن أمك» ثماني أغانى مهرجانات لحسن شاكوش أقل واحدة منها سمعت أربعة ملايين مرة.

رامي جمال يتصدر «يوتيوب» بـ7 أغنيات

أما الجدول الخاص بترتيبات اليوتيوب فكان لأغنيات رامي جمال 7 أماكن في هذه القائمة، ونالت أغنية «سقف» المركز الأول.

ورغم أن أغنية «بهواياــ بنت الجيران» قام مغنياها حسن شاكوش وعمر كمال بتعديل بعض الكلمات فيهاــ بعد الأزمة الأخيرة مع نقيب الموسيقيين هانى شاكرــ وتحميل النسخة المعدلة على موقع يوتيوب أمس فقط، فإن هذه النسخة المعدلة صعدت للمركز الثاني سريعًا بمشاهدات تتجاوز المليون مشاهد.

وكان لأغنية إعلان «ستينج» لمحمد رمضان مكان وسط أعلى المشاهدات فنالت المركز السادس، والجوكر نال المركز التاسع بأغنية «كوباية عصير».

أما باقي أغاني رامي جمال فهى «مش ملاحظ حاجة»، «استغنيت»، «اللى مشيوا»، «فكرة المتساب»، «سلام لقلبك».

هذه القائمة هى الأعلى للبحث والاستماع على امتداد اليوم، وليس بشكل تراكمي.

حسن شاكوش يسود «ساوند كلاود» ورامي جمال «يوتيوب»

الترتيباسم المطرباسم الأغنيةعدد المشاهداتتاريخ النزول
1رامي جمالسقف83741669فبراير 2020
2حسن شاكوش وعمر كمالبهوايا ( بنت الجيران )101000016فبراير 2020
3رامي جمالمش ملاحظ حاجة58473915فبراير 2020
4رامي جمالاستغنيت50942714فبراير 2020
5رامي جمالاللي مشيوا37182815فبراير 2020
6محمد رمضانستينج37404945فبراير 2020
7رامي جمالفكرة المتساب30781114فبراير 2020
8رامي جمالسلام لقلبك65808614فبراير 2020
9الجوكركوباية عصير43224013فبراير 2020
10رامي جمالأنا لوحدي38665715فبراير 2020

الجدول الخاص بترتيب الأغاني على «ساوند كلاود»

الترتيباسم المطرباسم الأغنيةعدد المشاهداتمدة الاستماع
1حسن شاكوش ــ عمر كمالبنت الجيران56.5مليونشهرين
2حسن شاكوش -عمر كمال - حمو بيكاشمس المجرة15.2مليونشهر
3حسن شاكوش - حمو بيكاقلبي إللي كان مبسوط3.7مليون17يوم
4تميم يونسسالمونيلا13.4مليونشهر
5حمو بيكا ــ حسن شاكوشوداع يادنيا وداع14مليون3شهور
6حمو بيكا - حسن شاكوشكارثة كارثة ياموزة يا فرسة15مليون3شهور
7حسن شاكوشكعب الغزال9.3مليونشهرين
8حمو بيكا - حسن شاكوشأنا لما بغيب مبغبش أونطة12.6مليون3شهور
9حمو بيكا - حسن شاكوشيابن أمك4.7مليونشهر
10أحمد شيبه - اوكا - أورتيجاأنا شعري شاب من العذاب والجراح5.15مليونشهر
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بقلم سلوى عثمان

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