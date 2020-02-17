حسن شاكوش يتصدر قائمة الاستماع على «ساوند كلاود».. ورامي جمال «يوتيوب»

نال حسن شاكوش وعمر كمال المرتبة الأولي في قائمة الاستماع على تطبيق «ساوند كلاود» بأغنية «بنت الجيران»، بينما نال رامي جمال أعلى المشاهدات على «يوتيوب» بأغنية «سقف».

والواضح من ترتيب الأغنيات أن اسم حسن شاكوش أصبح كالعلامة على «ساوند كلاود» ويشاركه حمو بيكا في خمس أغنيات، كما يدخل معهما في القائمة عمر كمال بالغناء في أغنيتين، فنال شاكوش ثمانية مراكز بقائمة أعلى الأغاني استماعًا ولم ينافسه سوى تميم يونس بالمرتبة الرابعة بأغنيته «سالمونيلا»، وأحمد شيبة وأوكا وأورتيجا في المرتبة الأخيرة بأغنية «أنا شعري شاب من العذاب ومن الجراح».

«بنت الجيران»، «شمس المجرة»، «قلبي اللي كان»، «وداع يا دنيا وداع»، «كارثة كارثة يا موزة يا فرسة»، «كعب الغزال»، «أنا لما بغيب مبغبش أونطة»، « يابن أمك» ثماني أغانى مهرجانات لحسن شاكوش أقل واحدة منها سمعت أربعة ملايين مرة.

رامي جمال يتصدر «يوتيوب» بـ7 أغنيات

أما الجدول الخاص بترتيبات اليوتيوب فكان لأغنيات رامي جمال 7 أماكن في هذه القائمة، ونالت أغنية «سقف» المركز الأول.

ورغم أن أغنية «بهواياــ بنت الجيران» قام مغنياها حسن شاكوش وعمر كمال بتعديل بعض الكلمات فيهاــ بعد الأزمة الأخيرة مع نقيب الموسيقيين هانى شاكرــ وتحميل النسخة المعدلة على موقع يوتيوب أمس فقط، فإن هذه النسخة المعدلة صعدت للمركز الثاني سريعًا بمشاهدات تتجاوز المليون مشاهد.

وكان لأغنية إعلان «ستينج» لمحمد رمضان مكان وسط أعلى المشاهدات فنالت المركز السادس، والجوكر نال المركز التاسع بأغنية «كوباية عصير».

أما باقي أغاني رامي جمال فهى «مش ملاحظ حاجة»، «استغنيت»، «اللى مشيوا»، «فكرة المتساب»، «سلام لقلبك».

هذه القائمة هى الأعلى للبحث والاستماع على امتداد اليوم، وليس بشكل تراكمي.

حسن شاكوش يسود «ساوند كلاود» ورامي جمال «يوتيوب»

الترتيب اسم المطرب اسم الأغنية عدد المشاهدات تاريخ النزول 1 رامي جمال سقف 8374166 9فبراير 2020 2 حسن شاكوش وعمر كمال بهوايا ( بنت الجيران ) 1010000 16فبراير 2020 3 رامي جمال مش ملاحظ حاجة 584739 15فبراير 2020 4 رامي جمال استغنيت 509427 14فبراير 2020 5 رامي جمال اللي مشيوا 371828 15فبراير 2020 6 محمد رمضان ستينج 3740494 5فبراير 2020 7 رامي جمال فكرة المتساب 307811 14فبراير 2020 8 رامي جمال سلام لقلبك 658086 14فبراير 2020 9 الجوكر كوباية عصير 432240 13فبراير 2020 10 رامي جمال أنا لوحدي 386657 15فبراير 2020

الجدول الخاص بترتيب الأغاني على «ساوند كلاود»