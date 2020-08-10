حسن شاكوش وعمر كمال بانتظار قرار للحكومة التونسية للغناء

كشف منظم الحفلات حسام خليل مالك ” ميوزييك هاوس ” في تصريحات للمال أنه ينتظر قرار عودة الحفلات الغنائية بتونس من خلال رئيس الوزراء التونسي، الأيام القليلة القادمة من أجل تقديم حفل فني كبير يحيياه مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش .

وأضاف أن الحفل كان مفترض إحيائه في تونس منذ فترة ، لكن تأجل بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه سيتم تنظيم أكثر من حفل غنائي آخر الفترة المقبلة في تونس بمجرد عودة فتح الحفلات الفنية فيها.

وتابع قائلا إن حفل عمر وحسن شاكوش سيتم تقديمه أواخر اغسطس الجاري على أقصى تقدير، بمجرد عودة الحياة مرة أخرى لها .