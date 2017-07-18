حسن سليمان: لدينا كفاءات لإعداد استراتيجية صناعة السيارات

آراء غير المتخصصين وراء رفض الاستراتيجيةشريف عيسىأبدى حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، استياءه من استقدام خبراء ألمان للمشاركة فى وضع استراتيجية جديدة لصناعة السيارات ومكوناتها، تمهدياً لتنمية صناعة المركبات عبر زيادة المكون المحلى خلال الفترة المقبلة.وقال سليمان إن مشاركة غير

آراء غير المتخصصين وراء رفض الاستراتيجية

شريف عيسى

أبدى حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، استياءه من استقدام خبراء ألمان للمشاركة فى وضع استراتيجية جديدة لصناعة السيارات ومكوناتها، تمهدياً لتنمية صناعة المركبات عبر زيادة المكون المحلى خلال الفترة المقبلة.

وقال سليمان إن مشاركة غير المختصين فى إعداد الاستراتيجية اﻷخيرة، والتى جريت مناقشتها داخل أروقة لجنة الصناعة والطاقة التابعة لمجلس النواب، وراء رفض المجلس لها، ورفضه لمناقشتها بالجسلة العامة إلا بعد إجراء بعض التعديلات عليها.

وأضاف أن عددا من المصنعين سعوا خلال مناقشات لجنة الصناعة لمشروع قانون استراتيجية ﻹقرارها بهدف الحصول على مزيد من امتيازات والحوافز المنصوص عليها، دون أن يكون لها أى مردود على اﻷسعار أو تحفيز الشركات العالمية على ضخ استثمارات لها بالسوق المصرية، اﻷمر الذى أنهى مسيرة عمل ما يقرب من 6 أشهر من ااجتماعات والمشاورات بالفشل.

وأبدى سليمان، فى تصريح لـ”المال”، دهشته من اللجوء إلى خبراء من الخارج لوضع آليات لتحفيز تصنيع السيارات، فى ظل وجود عدد من الكيانات التى تتمتع بقدر كاف من الخبرة والمعرفة بظروف التصنيع وآلياته، إضافة إلى ظروف السوق التى تعانى العديد من التحديات.

وطالب بضرورة إعادة النظر فى القرارات المتعلقة بسوق السيارات، والتى تسببت فى حالة الترهل التى تعانيها، مع القفزات السعرية وتوقف المستهلكين عن الشراء، عبر مشاركة القائمين على القطاع والكف عن طرق المفاجأة فى اتخاذ القرار وصدورها وإعلانها.