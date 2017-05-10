حسن راتب: لأول مرة في مصر ننفذ مشروع أعمل وتملك

وأضاف راتب خلال كلمته في مؤتمر المسؤلية الاجتماعية، أن المشروع يستهدف تملك العاملين بنسبة محددة بالمصانع الخاصة من خلال ادخار جزء من راتبه كأسهم فى رأس مال المصنع على أن يتملك جميع العاملين نسبة تتراوح ما بين 30 إلى 40% من الأسهم بالمصنع العاملين به.

وأوضح أن ميزة هذا المشروع تشجيع العامل على العمل بطاقة وكفاءة لشعوره بأنه مالك للمصنع المعين به ومن ثم تدوير عجلة النمو الاقتصادى.

وقال إن المرحلة القادمة تتضمن الترتيب لتنفيذ 20 مشروعا صغيرا ومتوسطا بسيناء تهدف إلى الاستفاده من الخامات المستوردة وتصنيعها محليا، لافتا إلى أنه من ضمن المشروعات الصغيرة التى يتم تصنيعها محليا، فرش الدهان بالإضافة إلى السيور الحافظة وهو ما يهدف لتشجيع رجال الأعمال وصغار المستثمرين.

وأوضح راتب أن مصر تستورد” فرش دهان” بـ200 مليون دولار، رغم أن إقامة مصنع خاص بهذا الشأن يتكلف حوالى 300 مليون دولار.