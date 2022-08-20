حسن دنيا لـ«المال»: تعاونت مع هشام عباس في «إحساس هوانا» وستطرح خلال أيام

كشف الملحن حسن دنيا للمال أنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة مع المطرب هشام عباس ليتم طرحها الأيام القادمة للجمهور.

وأضاف دنيا أن الأغنية الجديدة هي “إحساس هوانا” وتتميز بطابع رومانسي slow مثل الذي قدمه هشام في ألبومات غنائية سابقة.

وأشار أيضا إلى الأغنية كلمات الشاعر الغنائي حسن عطية وتوزيع موسيقي احمد ابراهيم.

ولفت إلى أنه سيتم طرحها كأغنية منفردة، وليس كما يتصور الكثيرين أنه هناك ألبومات غنائية حاليا فجميع المطربين يقومون بتسجيل أغنيات سنجيل ثم تجميعها في ألبوم غناذي مكون من 10 أغنيات مثلا وطرحها تدريجيا في السوق.

وأوضح حسن دنيا أن أكثر مطرب تعاون معه فنيا لسنوات طوية هو هشام عباس وحققا معا نجاحات كبيرة في أغنيات ” ماتخلنيش اقولك، وكلام الليل و سمعتيني وشيل ايدك وأد الدنيا وغيرها.



