حسن دنيا لـ«المال»: انتظروا أغنياتي الجديدة لهشام عباس ومحمد حماقي

قال الملحن حسن دنيا لـ”المال” إنه يتعاون لأول مرة في أغنية جديدة مع النجم محمد حماقي الأيام القادمة، حيث قام بالانتهاء من تلحين أغنية جديدة، وتم تسليمها لمدير أعمال حماقي حمدي بدر للتحضير لها من جانب حماقي الفترة القادمة.

أكد دنيا أن الأغنية الجديدة كلمات الشاعر الغنائي مختار سامي، وتميل لطابع رومانسي غربي، مثل الذي قدمه حماقي في أغنيات سابقة له بمشواره الغنائي.

ولفت إلى أنه يجهز حاليا أكثر من أغنية جديدة لهشام عباس في ألبومه الغنائي القادم، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققاها معا في فترة التسعينات وبداية الألفية الجديدة.