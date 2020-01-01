رياضة

حسن حمدي : المدربون الأجانب في مصر درجة ثالثة في أوروبا (فيديو)

قال إنه مانويل جوزيه نجح في تدريبه للنادي الأهلي رغم ذلك لوجود نجوم ومجموعة من اللاعبين الكبار الذين ساهموا في عمل إنجازات للنادي.
أحمد صبري 11:34 م, الأربعاء, 1 يناير 20 11:34 م, الأربعاء, 1 يناير 20

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قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق: المدربون الأجانب في مصر هم مدربون بواقي أوروبا ودرجة ثالثة وتانية أحيانا.

وأوضح في مقابلة له مع برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد أن مانويل جوزيه نجح في تدريبه للنادي الأهلي لوجود نجوم ومجموعة من اللاعبين الكبار الذين ساهموا في عمل إنجازات للنادي.

وأضاف حسن حمدي أنه حقق 27 بطولة محلية  10 بطولات أفريقية خلال فترة رئاسته للنادي الأهلي على مدار 10 سنوات.

وقال إنه يعمل دوما بنظام الفريق وليس بمفرده سواء بعمله بالنادي أو بجريدة الأهرام.

وأوضح أنه كان يملك صلاحيات كبيرة أثناء رئاسته للنادي إلا أنه كان يعود لمجلس الإدارة لاستشارته حيث تعود ذلك من الكابتن صالح سليم الرئيس السابق له.

وأشار إلى أنه كان يقود بعثة النادي في المباريات الهامة بالخارج.

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بقلم أحمد صبري

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