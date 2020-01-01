حسن حمدي : أول تعاقد شهري لي مع الأهلي 3 جنيهات واعتزلت مبكرا (فيديو)

أول مرتب تقاضاه من الأهرام كان 300 جنيها.

قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق إن أول مرتب تقاضاه نظير لعبه بالنادي 3 جنيهات كعقد شهري منذ 55 عاما، موضحا أن هذا المبلغ كان ليس بالقليل في ذلك الوقت.

وأضاف حسن حمدي في مقابلة له مع برنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد أنه بدأ اللعب من النادي كان عمره 19 عاما وفاز وقتها الفريق على نادي دمياط.

وأشار إلى أنه كان يتم تقديم وجبات للاعبين تشمل اللبن بعد التدريب.

وأشار إلى أنه اعتزل اللعب مبكرا واتجه للعمل بصحيفة الأهرام كمندوب إعلانات لضعف العائد، حيث أن وقتها لم تكن عوائد اللاعبين كبيرة مثل الوقت الحالي.

وقال إن أن أول مرتب تقاضاه من الأهرام كان 300 جنيها.