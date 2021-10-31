حسن القلا: مشروعات النقل الجماعي ستربط العاصمة بالمدن الجديدة

قال حسن القلا رئيس شركة المصريين للرعاية الصحية، إن مشروعات النقل الجماعي ستربط العاصمة بالمدن الجديدة، وتمكن كافة شرائح المصريين من الاستفادة بالخدمات الجديدة.

وأضاف القلا، خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الخامس للتطوير العقاري لجريدة المال، أن المواقف الجديدة ستكون ذكية ومتطورة بشكل فائق، مع تزويد كل موقف بغرفة تحكم ذكية.

وانطلقت فعاليات مؤتمر «المال.جى.تى.إم» العقارى الخامس بفندق النيل ريتز كارلتون، تحت عنوان «مستقبل التنمية العمرانية فى مصر»، وسط حضور مسئولى كبرى شركات التطوير العقارى، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم.

ويشهد المؤتمر نقاشًا متبادلًا ما بين الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقارى والخدمى، حول مناخ الاستثمار العقارى فى المرحلة الراهنة، وفرص التطور فى عدة مناطق حيوية فى مصر على غرار المدن العمرانية الجديدة، ومنطقتى شرق وغرب القاهرة، بخلاف المشروعات الشاطئية والساحلية.

ويتضمن المؤتمر عقد جلسة متخصصة عن التطور فى المدن العمرانية الجديدة، والتى تشهد زخمًا لافتًا من شركات التطوير العقارى لإنشاء مشروعات بها، لمناقشة قدرة تلك المدن على مواصلة جذب مزيد من المطورين، وكيفية نجاح الشركات فى التسويق الجيد لمشروعاتها سواء بآجال السداد الطويلة أو التنافسية.